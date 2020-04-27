Коронавирус в России: свежая статистика и тестирование новых вакцин

27.04.2020, 5:35, Новости дня

За сутки в РФ выявлен 6361 новый случай заболевания. Выздоровели в общей сложности почти семь тысяч человек. Летальных исходов — 747. На инфекцию проверили почти три миллиона россиян.

Научный центр "Вектор" скоро приступит к тестированию новых препаратов и вакцин от коронавируса. Проверять медикаменты будут на специальных лабораторных мышах, которые особо чувствительны к этой инфекции; их выводят при помощи генного редактирования.

А в Минздраве страны выступили с прогнозами. Главный терапевт министерства, академик Александр Чучалин считает, что COVID-19 может пойти по типу вируса MERS 2013 года с основным циклом в три с половиной месяца.

Тем временем в Краснодарском крае сотрудники МЧС продолжают дезинфицировать крупные объекты. Уже провели обработку 12 железнодорожных вокзалов и всех автовокзалов на территории региона. Также продезинфицировали и крупные аэропорты в Сочи, Анапе и Краснодаре. С начала месяца в регионе обработано две с половиной тысячи километров дорог.

Дезинфекция прошла также в медицинских и образовательных учреждениях общей площадью до 900 тысяч квадратных метров. Санобработка организована и в ведомственных зданиях МЧС, передает телеканал "Россия 24".