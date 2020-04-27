 

Пациенты с муковисцидозом скоро получат нужные лекарства. Минздрав отчитался о ситуации

27.04.2020, 5:20, Разное

Одно из лекарств, необходимых пациентам с муковисцидозом, уже появилось в России. Поставки еще одного препарата должны скоро возобновиться. Пресс-служба Министерства здравоохранения РФ рассказала о том, как выполняется план по улучшению оказания медицинской помощи пациентам с муковисцидозом.

Минздрав сообщает, что он находится в постоянном контакте с производителями и поставщиками по вопросу возобновления поставок в Россию необходимых лекарственных препаратов.

Лекарственный препарат «Фортум» уже ввезен в Россию и в ближайшее время благотворительный фонд «Острова» начнет бесплатно поставлять его в медицинские организации. Поставки «Тиенама» скоро должны возобновиться: Минздрав информирует о договоренности, достигнутой с производителем.

Росздравнадзор провел контроль качества 75 лекарств (наименований) для лечения муковисцидоза. Ведомство сообщает, что «существенных отличий между оригинальными и воспроизведёнными препаратами не выявлено». Работа по сравнительному анализу препаратов продолжается.



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