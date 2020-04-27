Москва потребовала не допустить заражения россиянки COVID-19 в тюрьме США

27.04.2020, 5:08, Новости дня

США не должны допустить заражения коронавирусом россиянки Богданы Осиповой, которая находится в американской тюрьме, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В Госдеп направлена нота «с требованием принять безотлагательные меры» и «провести медобследование, включая тестирование на COVID-19», передает ТАСС.

Россия рассчитывает, что власти США «безотлагательно» проведут тестирование и Осиповой окажут «необходимую помощь».

Российская сторона находится в «тесном контакте» с американским внешнеполитическим ведомством, бюро тюрем и руководством исправительных учреждений, сообщили в посольстве.

Антонов заявил, что «посольство в курсе» перевода Осиповой на карантин.

Напомним, суд в Канзасе приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тыс. долларов судебных издержек. Между тем, РФ подчеркивает, что речь шла не о вымогательстве, а о требовании алиментов.

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в американской тюрьме, сообщил, что его сокамерник умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Он также заявил о наличии всех симптомов заражения новым коронавирусом. После этого Ярошенко с симптомами COVID-19 направили на медобследование.