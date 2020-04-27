Мнение: Позитивная энергия коллаборационизма

27.04.2020, 5:05, Разное

Читатели прислали забавную аберрацию гос.пропаганды https://www.vesti.ru/doc.html?id=3260433 к 150-й годовщине со дня рождения Ленина. Видимо результаты опроса "Фонда Общественное Мнение" об отношении жителей России к Ленину https://colonelcassad.livejournal.com/5811577.html мягко говоря не порадовали борцов с коммунизмом с федерального ТВ, поэтому наступило переобувание в полете.

Уже и Мавзолей сносить не надо, и демонизировать Ленина и Сталина не надо, но часть памятников хорошо бы снести, как "не представляющие культурную ценность". И так далее, в том же духе, какашечкой по шву.

Но это просто обычное переобувание и попытка оседлать изменившуюся конъюнктуру, дабы не выглядеть совсем уж маргинально. Главное же в конце. На центральном федеральном канале открыто призвали к установке памятников Краснову.

Надо ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову, но и Блюхеру, Фрунзе, Дзержинскому, доктору Боткину, расстрелянному в Ипатьевском доме. Сделать это можно, лишь перестав воспринимать памятник как икону, а исторические фигуры не обожествлять. У каждого свой вклад, своя идея и своя трагедия. Опыт каждого поучителен. Тогда мы сможем реальный образ отечественной истории в наших головах населить разнообразием исторических фигур, а исторический опыт сделать богаче. В каждом надо выделить позитивную энергию, и тогда они будут нас питать, а не разрушать.

(с) Киселев

Я сейчас даже не буду останавливаться на нереабилитированном военном преступнике и агенте британской военной разведки Колчаке. Лучше отметить, что на центральном федеральном канале открыто призывают к героизации одного из основных коллаборационистов времен Великой Отечественной Войны. Даже не знаю, что помешало Киселеву добавить в этот список Власова.

Для наглядности. Письмо Краснова Власову, в котором вы можете поискать для себя позитивную энергию, которая будет вас питать, если вы заселите их в свою голову, как рекомендуют по телевизору.

Глубокоуважаемый Андрей Андреевич!

7 и 9 января 1945 года я имел с Вами серьезные беседы о взаимном отношении в общей работе против большевизма возглавляемых Вами русских вооруженных сил и Казачьих войск. Военные обстоятельства и необходимость как Вам, так и мне уехать в инспекционные поездки помешали нам закончить переговоры. Вы поняли, что освободить Россию от большевистской власти можно только при помощи иностранной державы и именно Германии. Казаки, как только немецкие войска подошли к их Землям, всем народом перешли на сторону Германии и, вооружаясь чем попало, создали казачьи полки и сотни, сражались плечо к плечу с немцами, как при наступлении Германской армии, так и при отходе ее из пределов СССР. Германское правительство оценило это добровольное сотрудничество с войсками: оно признало казаков своими союзниками, а 10 ноября 1943 года объявило, что оно признает права казаков на их земли, кровью и трудами предков завоеванные, и их права на самобытность существования, то есть создание своих полков со своими казачьими начальниками и управление своими Атаманами. И цели — уничтожение большевизма в России, и средства — тесное сотрудничество для того с Германией, у Вас и у казаков — одни и те же. Какая же тут может быть размолвка? Если бы военные обстоятельства не прервали наших переговоров, мы бы с Вами договорились и пошли бы, как и надлежит идти, как всегда шли русский солдат и казак. Нашей кажущейся размолвкой воспользовались большевики. Через своих агентов и заблудших казаков, авантюристов, личное самолюбие и выгоды ставящих выше блага Родины, они сеют смуту, говоря, что казакам следует отойти от своих вождей и начальников, идущих с немцами, и перейти к Вам, делающему Русское дело без немцев. Они возбуждают ненависть к немцам, подрывают доверие к Германской армии. Они говорят, что в Штабе Казачьих Войск и в станицах засели заскорузлые старики, которые только и думают подвести Казачество под протекторат Германии, и одновременно распространяют волнующие казаков слухи об успехах Вашей армии, подошедшей к самой Москве?! Все это ни Вам, ни казакам не на пользу. Это нужно только большевикам. Хорошо зная чаяния казаков, свидетельствую Вам: у казаков одна мечта — вернуться в родные Края, зажить там своей жизнью, какой они жили до прихода к власти большевиков. Казаки хотят иметь свое самоуправление: Круг (Рада) и выборных атаманов. Казаки ничего не имеют против того, чтобы те, кто жили и живут теперь на их землях, там и оставались жить равноправно с казаками. Казаки сознают, что после победы Россия останется под наблюдением и покровительством Германии. Казачьи Войска, самостоятельно развиваясь, будут пользоваться помощью немцев как союзники Германии. Для успокоения умов, русских и казачьих, мне бы хотелось, чтобы Вы, Андрей Андреевич, таким же открытым письмом ответили бы казакам на следующие вопросы:

1) Вооруженные Силы Комитета Освобождения Народов России являются частью Германской армии, Германией содержимой и вооружаемой, как это в казачьих частях, или это — самостоятельная, независимая от Германии армия, как о том болтают безответственные люди, противопоставляя ее казакам, «продавшимся немцам»?

2) Признаете ли Вы за казаками те права, которые уже признала Германия?

3) Можете ли Вы и Комитет, Вами возглавляемый, оказать казакам на родной земле помощь, защиту и покровительство без помощи Германии?

4) Не считаете ли Вы ошибочным и вредным в теперешнее смутное время раскалывать казаков созданием параллельного Управления Казачьих Войск, независимого от Главного Управления Казачьих Войск (во главе с ген. от кавалерии П.Н. Красновым)?

Я не хочу верить этому и думаю, что это только непроверенные слухи и печальное недоразумение, которое Вы прекратите, приступив к общей работе с казаками и их законными начальниками для спасения Родины, при полном уважении старых прав и особенностей казачьего быта. Остаюсь искренне уважающий Вас, Начальник Главного Управления Казачьих Войск Генерал от кавалерии П.Н. Краснов.

Цит. по: Ленивое А.К. Под казачьим знаменем 1943—1945. Эпопея Казачьего Стана под водительством Походных атаманов Казачьих войск СВ. Павлова и Т.И. Доманова в 1943—1945 гг. // Кубанец. 1993. № 3. С. 60.

Награда участникам переписки была заслуженной.

Ну а после этого на том же канале рассказывают о пропаганде коллаборационизма на Украине и о том, как на Украине ставят памятники Шухевичу и Бандере.

Это весьма поучительный опыт о том, что представляет из себя "примирение", которое пропагандируют по телевизору. Все это уже проходили на Украине, где пропаганда примирения ветеранов ВОВ с коллаборационизмом закончилась весьма наглядно. Видимо, есть желание повторить и на территории РФ. На Украинских телеканалах, где в свое время работал все тот же Киселев, эту концепцию продвигали еще с начала "нулевых". Кровавые всходы "примирения с коллаборационизм" пожали после 2014 года.