 

Духовник Поклонской в ходе проповеди проклял тех, кто закрывает храмы

27.04.2020, 5:00, Разное

В Свердловской области настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий в ходе воскресной проповеди призвал людей идти в храмы и проклял тех, кто закрывает храмы, заявив, что эпидемии коронавируса не существует.

«Никакие силы — ни политические, ни религиозные — не могут закрывать храмы. Под давлением богоборческих властей наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию. Бог предупреждает: страшливые Царства небесного не наследуют <…> Предлагаю всех, страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию… выселить их на выбор в республику Биробиджан либо на остров Мартиника, или на остров Спинелонга. Смею уверить, что как только это произойдет, закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род», — пояснил схиигумен.

Отец Сергий Романов известен как духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка. Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого он является, — одна из наиболее известных обителей Урала.

Стоит отметить, что ранее жителей РФ привлекали к ответственности за отрицание коронавируса. Например, 23 апреля УМВД по Курганской области отчиталось о штрафе в размере 30 000 рублей для жителя области, заявившего, что «никакого коронавируса нет».

Иван Жилин
спецкор

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Источник: Новая газета



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