 

Трамп обиделся на статью о «гневном поедании гамбургеров»

27.04.2020, 4:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп возмутился статьей New York Times о его распорядке дня.

В New York Times утверждалось, что Трамп мало времени проводит в Овальном кабинете, зато долго может сидеть в своей личной столовой или спальне, где читает газеты и смотрит телевизор. Как заявили в NYT, Трампу нравятся перебранки с журналистами, он почти каждый день устраивает брифинги, но не готовится к ним. 

Трамп ответил, что трудится «с раннего утра до позднего вечера». По его словам, он уже «много месяцев не покидал Белый дом», передает РИА «Новости».

Авторов «фейковой статьи» о его «расписании и привычках в еде» Трамп назвал «неудачниками». Он заявил, что статью написал «третьесортный журналист, который ничего не знает» о нем.

«Я часто сижу в Овальном кабинете до поздней ночи, а вижу и читаю, что я в гневе поедаю гамбургеры и диетическую кока-колу в своей спальне», – сказал Трамп, подчеркнув, что добился большего, чем другие американские лидеры, причем «фейковые новости это ненавидят».

Напомним, Трамп заявлял, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним, особенно это проявляется со стороны СМИ.



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