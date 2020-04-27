Welt – правительство Германии спорит о приложении для отслеживания контактов заражённых

27.04.2020, 4:29, Новости дня

Правительство Германии собирается использовать в качестве оружия в борьбе с пандемией приложение, которое будет отслеживать контакты заражённых коронавирусом. Как пишет немецкая газета Die Welt, споры по этому поводу ведутся уже не первую неделю — однако лишь о том, какой из двух предлагаемых проектов выбрать. В правительстве отмечают, что чаша весов склоняется в пользу приложения с лучшей защитой данных.



Reuters

В Германии обсуждается мобильное приложение для отслеживания заражённых коронавирусом, которое может стать важным оружием в борьбе с пандемией, пишет немецкая газета Die Welt.

Политики и эксперты уже на протяжении нескольких недель спорят по поводу того, как приложение для отслеживания контактов заражённых коронавирусом может работать в Германии при соблюдении защиты данных.

Отмечаются два различных подхода. С одной стороны, это проект PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing), в разработке которого участвовали 130 европейских учёных, в том числе исследователи Института имени Роберта Коха. С другой стороны, это альтернативная программа DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing), за созданием которой стоит, в том числе, Центр Гельмгольца по информационной безопасности CISPA.

Первый из двух проектов недавно подвергся критике сторонников более надёжной защиты данных, потому что повышенную роль для него играет центральный сервер. Чтобы устранить связанные с этим сомнения, правительство Германии, по информации Die Welt, намерено в будущем последовательно продвигать применение децентрализованного программного обеспечения.

Для этого правительство также собирается выступить за мобильное приложение, которое «в скором времени будет использоваться доступными интерфейсами программного обеспечения крупных провайдеров мобильных операционных систем и вместе с тем наилучшим образом интегрирует эпидемиологический контроль качества», заявили журналистам воскресного издания Welt am Sonntag министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и глава ведомства канцлера Хельге Браун.

Также в приложение должна быть встроена возможность для граждан «добровольно, под псевдонимом, передавать данные в Институт имени Роберта Коха для эпидемиологического исследования и контроля качества», отмечают немецкие политики.