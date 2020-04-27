 

В Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России – актриса Жураковская

27.04.2020, 4:20, Новости дня

В Украине снова стали сниматься в главных киноролях российские актеры. Об этом украинская актриса Олеся Жураковская сообщила “Укринформу” в интервью, которое было опубликовано 26 апреля.

“В Украине сейчас все возвращается “на круги своя” – у нас снова начали снимать в главных ролях актеров из России, печально, но это наша действительность”, – сказала она.

По словам актрисы, в Украине “появилось реально качественное кино… но сейчас, учитывая печальные тенденции, может быть откат назад”.

Жураковская отметила, что ее последней работой в российском кино был сериал “Остров”, созданный телеканалом ТНТ в 2016 году.

“Мне даже за него какую-то награду давали, я за ней не поехала, разумеется… На самом деле, сериал снимался не в России, режиссер – киевлянин, продюсерская группа – из Днепра и много украинских актеров. Поэтому там была масса нюансов, это было интересно. После этого меня много звали сниматься в России, кстати, даже недавно. Но я не могу этого делать. Очень сильное внутреннее сопротивление. Не хочу”, – объяснила актриса.

После аннексии Россией Крыма и начала вооруженной агрессии на Донбассе Украина ввела ограничения на деятельность в Украине культурных деятелей из РФ, которые поддерживают российскую агрессию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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