 

У жителя Донецкой области нашли автомат с глушителем – полиция

27.04.2020, 4:20, Новости дня

У 21-летнего жителя Покровска Донецкой области во время обыска нашли оружие и боеприпасы. Об этом 26 апреля проинформировали в местном отделе полиции.

“Оперативники получили информацию о том, что местный житель у себя дома хранит оружие и боеприпасы. По указанному адресу правоохранители провели обыск, в результате которого обнаружили в летней кухне в вентиляционной трубе два пакета, в которых находились граната Ф-1 и патроны к автоматическому оружию. А служебный пес привел полицейских к магазину с патронами и закопанному автомату с глушителем”, – сказано в сообщении.

Правоохранители уточнили, что изъят автомат Калашникова АК-74 и 33 патрона.

Боеприпасы отправлены на экспертизу.

В отношении жителя Покровска открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Покровск находится примерно в 40 километрах от оккупированного боевиками Донецка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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