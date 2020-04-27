“Старческая пандемия”. Духовник Поклонской заявил, что коронавируса не существует

27.04.2020, 4:20, Новости дня

Настоятель Среднеуральского женского монастыря РПЦ (Свердловская область, Россия) Сергий 25 апреля во время проповеди заявил, что эпидемии коронавируса не существует. На это обратила внимание российская “Новая газета”.

“Под давлением богоборческих властей наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию. Предлагаю всех страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию, выселить их в Биробиджан, на остров Мартиника или на остров Спиналонга. Смею уверить, что, как только это произойдет, закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род”, – сказал он.

Как отмечает “Новая газета”, Сергий известен как духовник “экс-прокурора Крыма”, депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской и российского хоккеиста Павла Дацюка. Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого он является, – одна из наиболее известных обителей Урала.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 26 апреля коронавирусной инфекцией заразились 2,91 млн человек, из них 203 тыс. умерли, 828 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на 26 апреля, в России коронавирусом заразились 80,9 тыс. человек, 747 скончались, 6,7 тыс. выздоровели.