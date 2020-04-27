Копенгаген может отказаться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу

27.04.2020, 4:18, Новости дня

Столица Дании Копенгаген может отказаться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу. Причина — несколько этапов велогонки "Тур де Франс", которые должны пройти Дании следующим летом.

Чемпионат Европы по футболу был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции на лето 2021 года. Однако в июне на территории Дании должны пройти три этапа велогонки "Тур де Франс". Возможно датчанам придется сделать выбор между двумя спортивными событиями. Президент Датского футбольного союза Йеспер Мёллер оценивает вероятность проведения матчей в Копенгагене, как 50 на 50, сообщает РИА Новости. Датчанам предстоит сделать выбор до 30 апреля.

В Копенгагене должны были пройти три матча группового этапа, в том числе и встреча сборных Дании и России. Также датская столица должна была принять один из четвертьфиналов.