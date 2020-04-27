Национальный австралийский банк резко сократил дивиденды в условиях пандемии

27.04.2020, 4:18, Новости дня

Национальный австралийский банк (NAB) в условиях кризиса, вызванного пандемией Covid-19 привлекает капитал на сумму 3,5 млрд австралийских долларов ($2,2 млрд) и сокращает свои дивиденды почти на две трети.

Как сообщил инвесторам исполнительный директор NAB Росс Макьюэн, банк предпринимает активные шаги по борьбе с “быстрым и беспрецедентным потрясением”, вызванным пандемией, которая уже привела к снижению прибыли в первой половине 2020 года на 51% по сравнению с прошлым годом.

“Меры по сдерживанию распространения Covid-19 оказали внезапное и существенное негативное влияние на экономическую активность”, — пояснил Макьюэн.

“Что касается Австралии, мы ожидаем, что ВВП сократится на 8,4% к сентябрю 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года и не вернется к “допандемическому” уровню к началу 2022 года. Безработица, как ожидается, достигнет пика в 11,7% в середине 2020 года”, – добавил глава одной из крупнейших кредитных организаций Австралии. Кроме того, эксперты банка ожидают 10% падения цен на жилье в этом году.

NAB, который является вторым по величине банком Австралии по рыночной капитализации, сообщил о 158-процентном увеличении расходов, связанных с кредитными убытками за последние полгода.

Чистая прибыль банка снизилась до 1,3 миллиарда долларов за последние 6 месяцев (до конца марта), тогда как за аналогичный период прошлого года она составила 2,6 миллиарда. Промежуточные дивиденды NAB составят 30 центов на акцию. Год назад их размер составил 83 цента на акцию.