В России открыта горячая линия по питанию на период самоизоляции

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27.04.2020, 4:18, Новости дня

На базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии начала свою работу горячая линия по вопросам правильного питания во время пандемии коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор разъяснил основную цель создания этой линии — помочь всем желающим, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей. При обращении также можно будет узнать способы приготовления блюд.

Консультировать по вопросам питания будут высококвалифицированные врачи-диетологи, доктора и кандидаты медицинских наук. Все обращения для граждан будут бесплатными, передает РИА Новости.

Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Звонить можно по телефону: 8 (495) 150-95-41.



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