 

Моющие средства и полироль увеличивают риск астмы у детей

27.04.2020, 4:06, Разное

Частое воздействие обычных бытовых чистящих средств в раннем возрасте увеличивает риск развития астмы у детей. Об этом утверждает исследование, опубликованное в Canadian Medical Association Journal.

Ученые из Университета Саймона Фрейзера проанализировали данные 2022 детей, которые участвовали в исследовании CHILD. Они изучили ежедневное, еженедельное и ежемесячное воздействие 26 видов бытовых средств (чистящих, моющих, дезинфицирующих, полиролей и освежителей воздуха) на детей. Кроме того, авторы учитывали и другие факторы риска астмы – семейный анамнез и воздействие табачного дыма на ранних этапах жизни.

Исследователи установили, что частое применение продуктов бытовой химии в домах, где есть младенцы в возрасте до трех месяцев, повышало вероятность развития астмы и периодического свистящего дыхания к трехлетию ребенка.

«Большинство доступных доказательств связи астмы с использованием чистящих средств получены в исследованиях среди взрослых. Мы же рассматривали младенцев, которые обычно проводят 80-90% своего времени в помещении и особенно уязвимы к воздействию химических веществ через легкие и кожу из-за более высокой частоты их дыхательных движений и регулярного контакта с поверхностями в доме», – рассказал ведущий исследователь Тим Такаро (Tim Takaro).

Согласно полученным данным, к возрасту трех лет у 10,8% детей, в доме которых часто использовались средства бытовой химии, наблюдались периодические свистящие хрипы. Среди детей, которые были меньше подвержены воздействию этих веществ, эта проблема наблюдалась у 7,7%. Астма при частом воздействии чистящих средств возникала у 7,9% (против 4,8%), шумное дыхание с повышенным иммунным ответом на распространенные аллергены – у 3% (против 1,5%).

Ученые не обнаружили связи между злоупотреблением чистящими средствами и аллергией самой по себе. «Следовательно, предполагаемый механизм, лежащий в основе этих результатов, заключается в воспалении, а не в аллергическом ответе при повреждении химическими веществами слизистой дыхательных путей», – отметил Такаро.

Также было выявлено, что связь воздействия продуктов бытовой химии с респираторными проблемами у девочек более выражена, чем у мальчиков.

Ученые считают, что важнейший вывод этого исследования в том, что первые три месяца жизни ребенка играют критическую роль в становлении иммунитета и развитии дыхательной системы. Профилактика воздействия вредных веществ в этом периоде потенциально может снизить риск бронхиальной астмы.



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