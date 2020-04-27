Мнение: Письмо: “Научить этого грубияна жизни”

27.04.2020, 4:02, Разное

Намедни, говорят, опять хай был по поводу того, что кто-то там посмел сказать, что жертвы домашнего насилия должны стараться избегать насилия.

Агрессивные попрошайки уверены, что защищать их должны другие.

У них лапки, они вести себя как взрослые люди не могут. Они девочки и хотят платья.

Вот этим вот массовым воем, запрещающим говорить о самозащите и разумном поведении, молодым девушкам все больше внушают, что они не должны себя защищать, защита их – дело рук общества, а они могут вести, как угодно: нагло, безрассудно, даже агрессивно.

Давайте вот это письмо для примера разберем. Здесь как такового насилия пока нет, но автор непременно столкнется с насилием в будущем, в других отношениях, если не изменится.

Она не хочет вести себя сознательно и ответственно, она хочет перекладывать ответственность на мужчину, а сама – доминировать.

И сколько бы раз грабли ни ударяли ей по лбу, она снова и снова приезжает к “агрессору” домой, чтобы сражаться с ним.

Примерно так и поступают многие “жертвы домашнего насилия”. Не хотят они отношения заканчивать с агрессорами, даже с агрессорами без кавычек. Хотят продолжать отношения и добиваться от агрессоров подчинения.

Укротительницы, с кнутами, но без пряников.

thenthenthen

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Пытаюсь отрефлексировать свою историю и понять, где в ней отстаивание границ, а где кидание с палками на обидчика из-под коврика, понять, что делать и как себя правильно вести.

(Автор приезжает к мужчине домой и там отстаивает свои границы)

Мои первые отношения начались в 17 и закончились 2 года назад – в 24. В них было много прекрасного и много ужасного, особенно в конце – много моих истерик, ссор, попытки клещами вытянуть предложение. Я “решила”, что мне больше не нужны эти никуда не идущие отношения и ушла, разругавшись с ним. Потом меня скрутило, мириться он отказался и вскоре начал новые отношения. Подруга подарила вашу книгу, с ее помощью за три месяца мне удалось переварить тот факт, что он от меня устал, но бросить никак не решался, поэтому был рад, что я наконец самоустранилась.

(Она и в прошлых отношениях скандалила. Но там парень ничего от нее не хотел и сбежал. Насилие бывает в парах, где оба друг от друга чего-то хотят и пытаются получить, ором, а потом врукопашную)

Получилось отлипнуть, смириться и понять, что я уже ничего не могу изменить, а могу только потихоньку начать деятельность по приведению жизни в порядок. Вернулась к изучению программирования, получила прибавку к зп. Спустя какое-то время я поставила тиндер, где увидела парня с описанием того, как он не любит глупых девушек. А глупая девушка, это та, кто делает что-то из его списка. Меня бомбануло, и я решила, что надо лайкнуть, и если напишет, то научить этого грубияна жизни.

(90% жертв домашнего насилия хотели научить своего сожителя жизни. 90%! Это не уличное насилие, где на вас нападают из-за угла, это насилие со стороны собственного партнера. Партнеры не нападают с ножом, чтобы отжать у вас мобилу. Партнеры нападают в разгар скандала, когда их учат жизни. Это принципиальное отличие домашнего насилия от уличного. Уличное насилие – нападение незнакомого человека в корыстных или хулиганских целях. Домашнее насилие – итог скандала, взаимных оскорблений, где жертва играет активную роль, участвует в скандале и нередко сама педалирует его. За исключением галлюцинаций алкоголиков и психически больных, где нападение может быть просто так. Но это очень небольшой процент всех случаев домашнего насилия)

И он написал через пару дней.

– привет, какие фильмы у тебя в топе?

– привет. боюсь, в моем топе парни, которые не называют незнакомых девушек глупыми.

(Обратите внимание. Она поставила ему лайк, чтобы научить его жизни. И тут же припустилась читать ему нотации)

Он начал оправдываться, я – говорить, что это некрасиво. Прислал мне новое описание и “ладно, поеду домой, хватить работать”. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

(Она недовольна, что он не дослушал ее лекцию и не признал в ней гуру)

Но через неделю он вдруг пригласил в кафе. Мне стало любопытно, и я выползла. Он рассказывал, сколько зарабатывает, отгадал, сколько я зарабатываю. Он работает программистом, а я – менеджером, который пишет запросы в базу данных; даже после недавней прибавки мои доходы в два раза меньше, чем у него. “За девушек в ресторанах не плачу, не люблю халявщиц”, “не удивляйся, но мои родители живут в Европе, а сам я жил в США два года”, “могу устроить тебя к себе на работу, если ты и правда хочешь стать программистом”, “научу тебя водить машину”.

(Зацепила она его корону своей указкой. Да и внешне ему сразу понравилась. Он решил добиться у нее авторитета. Парень и сам Училка, как она, но только у него сильный Штурман, а у нее – Попрошайка. Встретились половинки)

Когда я попросила разделить чек и оплатила свою часть, он начал шутить, что же это я так испугалась, а он как раз думал в этот раз сам заплатить. Довез меня до дома, по дороге я постоянно смотрела на его нос в профиль, он казался мне странным. И впечатления были странные от его эпизодов самолюбования и того, как он сразу меня присвоил, но от проявленного ко мне интереса моя корона достала тарелочку для корма.

Через день позвал в кино, сказал, что влюбился с первого взгляда, удалил свой платный тиндер и предложил встречаться. Через семь дней я уже была обладателем ключей от его квартиры и карточки от нашего общего счета. Получается, пока я там смеялась, какой он нарцисс, моя корона обожралась и впала в нарко-трип на целый год – я была в эйфории.

Он старше меня на пару лет. До этого был в отношениях 7 лет, развелся пару месяцев назад. Высокий и симпатичный – вот уже я смотрю на нос и не помню, что меня там смущало. Через три недели после знакомства мы поехали знакомиться к его родителям. Он начал заводить рассуждения, о том, как ему жаль, что он только развелся и не может пока взять меня в жены – родители очень не советуют торопиться.

(Мужчины-Штурманы очень домовитые, сразу хотят жениться, ну и доминировать хотят, особенно когда плохо рефлексируют значимость женщины)

Через пару месяцев помог мне подготовиться к собеседованию в его компанию, и меня взяли младшим программистом. При переезде я выбросила половину своего гардероба, которая ему не понравилась, и стала носить то, что он покупал – в основном это наряды, в которых попа или обтянута или торчит из-под юбки. У меня такая одежда вызывает жуткий дискомфорт, но я слушала, что я глупенькая, ханжа, не понимаю, какая я сексуальная, как все мне (ему) будут завидовать.

(Она не доярка. То есть она кормит корону чем угодно, но не надоями. К ее счастью. В силу этого он ее все время хочет, он все время полуголодный, и она получает в руки мощный рычаг манипуляций. Ну и дальше пользуется этим рычагом не в границах, как щипцами и скалками. А как выглядело бы экологичное пользование таким рычагом? Такой рычаг может быть рычагом влияния, а может быть рычагом манипуляций. В чем разница, кто понимает?)

В итоге я чувствовала себя виноватой, что он столько для меня делает, а я не могу без уговоров надеть на работу юбку, плохо прикрывающую попу. Он часто говорит мне, как он меня любит, какая я красивая, и часто пристает – дома, на работе, в магазине, в кафе, на улице. С приставаниями в публичных местах мне особенно некомфортно, но я душу эти чувства – это же здоровый интерес здорового мужика.

Мне очень не хотелось повторения истории из прошлых отношений, и я повторяла себе “тебе никто ничего не должен, оставайся в своих границах”. При этом я старалась во всем пойти ему навстречу. В попытках рефлексии я вижу, что я совершенно не смогла остаться в границах уже потому, что это была асимметрия, где я старалась быть в границах (или думала, что стараюсь) в моих действиях по отношению к нему, но никак не осознавала моменты, в которых он оказывался на моей территории.

(Она не осознавала моменты, в которых он оказывался на ее территории, потому что сама в эти моменты была на его территории. Сейчас посмотрим на это)

У нас переодически случались стычки из-за всякой фигни, и он всегда говорил, что я устраивала истерику на пустом месте, я придумывала, наговаривала. Я притихала и не спорила, не понимая была ли я и правда неправа. Но стычки проходят, и все чудесно, я его очень люблю, он меня очень любит, я очень счастлива.

Прошлой весной мы поехали в отпуск в Азию. В последнюю ночь ему стало плохо. Было очень страшно, ему делали операцию. Когда он пошел на поправку, я начала оформление обратных билетов через страховую. И тут пришел конец нарко-трипу короны: страховая покрывает билет для него и меня, его жены. Вы не жена, вы – девушка? Ну, тогда извиняйте. Буум, и я понимаю, что мы вместе уже год, а я выбиваю у страховой себе билет как девушка, пока у меня с ушей свисает лапша о том, что он хотел взять меня в жены уже через пару месяцев после знакомства.

(Вы уже знаете главное про Попрошаек? Они всегда пострадавшие, самые обездоленные, им всегда должны. Вот здесь парень чуть не помер, пережил операцию в азиатской стране. А она вместо поддержки его вдруг обиделась на него за то, что он на ней еще раньше не женился. Точно как в меме про ТП: “Почему ты не отвечаешь?” “Меня везут на скорой с коронавирусом!” “Тебя всегда волнуют твои проблемы, а не мои”)

Постепенно стала раздражаться от того, что он учит меня жизни, читает лекции, говорит, что и как делать, что носить, чем заниматься. Я начала с ним ругаться, когда он пытался повесить конфликт на меня. Например, у него сломалось что-то в машине, мы приехали в сервис, и он попросил меня сходить и узнать что-то про детали. Я ответила, что ничего в этом не понимаю, поэтому ему лучше сходить самому. Он ругается, шипит матом и хлопает дверью. Когда он вернулся, я спросила, почему он себя так повел – “да ты меня выбесила, я просто попросил тебя сходить и узнать, а ты устроила скандал”.

Предложида посмотреть запись с видеорегистратора, он отказывался – “все и так ясно, нечего тут смотреть”. Но я все же включила – на записи нет моей истерики, он повышает голос и матерится. Он долго отпирался, что это его мата там нет – это “блин”, но есть мои повышенные истеричные интонации. Оставшуюся часть дня он вел себя обиженно и оскорбленно. Потом он поставил запись разговоров на свой телефон, и каждый раз при конфликте по телефону махал этим у меня перед носом, но при попытке отправить мне диалог всегда оказывалось, что он не записался.

(Она думает, что если показать ему запись и доказать, что он начал первый, он осознает и исправится. Она с самого начала хотела его научить жизни, и вот теперь решила закончить начатое. Какое-то время старалась вести себя тихо, но теперь ей надоело)

Летом я устроилась на работу в одну из значимых для нашей сферы компаний, с ощутимым приростом в зп, а он ушел в стартап к другу, Прошло где-то месяца два, в стартапе было не особо, и он начал звереть дома. Я предложила ему устроиться к нам. Он сказал, что его бесят такие компании и их нудные собеседования, и вообще, меня взяли, потому что джунам всегда проще устроиться.

Но в итоге “ради денег” – почти в 2 раза больше моей зп – он прошел собеседование и устроился в мой отдел. Я начала обращать внимание на его взаимодействия с новыми коллегами и замечать, как он смотрит на всех свысока и считает дураками, даже когда коллеги находят ошибки в его решениях.

Возникают частые конфликты из-за того, что он постоянно просит что-то сделать, а я больше не понимаю, почему, например, когда мы смотрим кино, я должна ходить и заваривать ему чай или приносить воду/телефон/закуски, и как это связано с тем, что он позавчера готовил обед?

Он начал жаловаться, что я стала злой, не даю ему тепла и ласки, что он скучает по началу отношений, когда я была доброй и веселой. А мне противно просыпаться утром и чувствовать, что его руки по мне ползают.

(Здесь, на первый взгляд, простая ситуация. Девушка подстраивалась, но ей надоело. СЗ парня снизилась, авторитет его упал, секс с ним надоел. Казалось бы, собирай вещи и уходи, не женаты, детей нет, ипотеки общей нет, ничего всерьез не связывает, кроме влечения, которое у нее прошло. Но не тут-то было. На самом деле СЗ парня не упала, автор просто обвернулась ЗВ, искусствено отморозилась и решила бороться за власть. Понимаете, зачем “девушки-плюсы” отмораживаются, обворачиваясь зеленым виноградом? Им кажется, что так они независимы и могут диктовать свои условия. Они надеются с помощью ЗВ занять позицию сверху, совершить революционный поворот. Именно этому их учат в куриных сообществах и на форумах кукушек. Обмотаться ЗВ и бороться за власть скалками)

Ближе к новому году я поняла, что все, я не знаю, как нужно себя вести, чтобы нормально существовать в этих отношениях, снова испытывать к нему чувства. Меня бесит, как он общается со мной и другими людьми, как он ко мне пристает, вообще все в нем бесит.

(ЗВ стал очень густым. Настолько, что это и правда похоже на плюс, на конец любви и даже симпатии. Посмотрим сейчас, в чем отличие)

Предлагаю разъехаться. Он соглашается – потому что “устал вечно за меня думать, что мы будем есть, что мы будем смотреть”, и потому что я не проявляю к нему страсти. Надо было сразу тогда съехать к маме, но я не хотела кучи лишних телодвижений с переездами и надеялась успеть до нового года найти съемную квартиру и переехать сразу от него. Но я не успела – мы начали конкретно собачиться на почве секса, и он мне сказал что все, давай уже скорее, я хочу жить только для себя, раз ты даже сексом со мной не занимаешься. И я на следующий день съехала к маме.

После праздников он рассказывал, как хорошо ему живется, как он счастлив и свободен.

А мне в одну сторону до работы 2 часа, а не 40 минут, но я слушаю свою музыку, читаю свои книжки, смотрю свои фильмы, ем то, что я хочу, ношу то, что я хочу. Грустно вспоминать про счастливые эмоции и моменты в этих отношениях, но стоило мне из-за чего-то пообщаться с ним на работе, как меня отпускало.

Спустя месяц он начал отлавливать меня на лестницах и говорить, что он скучает, просить обнять его и пытаться залезть ко мне в трусы. Я злилась, он ругался – я фригидная, и такие никому не нужны. Через пару дней снова отлавливал, извинялся. И так по кругу.

(Она скучает по нему, когда он не пристает к ней. Он это видит, поэтому время от времени к ней пристает. Но она хочет власти, не хочет возвращаться к нему на тех же условиях)

Как-то раз был завал, просидели на работе до позднего вечера. Ехать нам по одной ветке, он живет близко к концу, а мне до конечной и потом ждать ночью в малолюдном месте такси. И вот человек, рассказывающий мне по дороге, как он сильно меня любит, выходит на своей станции, когда я говорю, что не хочу поехать к нему. Буум.

(Бум – это видимо падение ее короны. Она все время ждет, что он нагнется. Поэтому скучает и ждет его домогательств. Он видит, что она не ровно дышит к нему. А у него к ней всегда было сексуальное влечение, она никогда не давала ему насытиться ей. Это его заставляет делать к ней новые подходы, видя, что она неравнодушна к нему)

Истории с лестницей повторяются. В какую-то из итераций он не стал приставать, сказал, что хочет вести себя лучше, что я должна ему в этом помочь, спросил, чего мне не хватает, чтобы опять стать счастливой. Я пыталась ему объяснить про его давление во всем и агрессию на неподчинение.

(Вот произошло то, чего она ждала, что она из него и выжимала своими щипцами “отлучение от тела”. Он дал ей понять, что готов исправиться. Она прочитала ему лекцию о том, что доминировать в отношения должна она. Попрошайки называют это “равенство”, но на самом деле хотят, чтобы им во всем подчинялись, на компромисс не идут)

Он завел песню Печкина – почему я агрессивный, потому что у меня секса нет, а вот если будет, то я стану добрым и чутким. На вопрос, откуда тогда бралась его агрессия по пустякам в начале отношений, когда секс был, он ответить не смог. Я сказала, что хочу быть счастливой и хотеть секса как следствие, а не заниматься им через силу, чтобы стимулировать его доброту.

(Он предложил ей компромисс: ты мне секс, я тебе подчинение. Но автор хочет других условий. Он будет стараться, слушаться, угождать, а Госпожа может быть и захочет секс, но это не точно)

Он сказал, что я эгоистка и хочу, чтобы все было по-моему. На этом переговоры закончились. Он перестал меня выслеживать и зажимать. От передышки у меня чаще начали возвращаться приятные воспоминания, и меня начало пошатывать.

(Он понял, что его хотят нагнуть и плюнул на нее. Она осталась со своими щипцами и ее шатает)

Через пару недель он активизируется и начинает писать, как любит и скучает, предлагает приехать к нему. Когда каша в моей голове заварилась – я не понимаю, чего я хочу от него, от отношений, от себя, а он все зовет – я вызывала такси и приехала. Он сразу начал приставать, и буум, я понимаю, что я пицца, которую он заказал на дом. Ему даже поехать за мной было лень, я сама приехала, секс-доставка. Вместо того, чтобы просто уехать обратно, я с ним поругалась.

(Она скучала по нему, поэтому когда он позвал после перерыва, она рванула к нему на такси. Он думал, что она приехала к нему для любви и стал приставать. Но нет, наша автор – не пицца, она примчалась за поклонением среди ночи на такси, за кормом для своей короны, а не для его удовольствия)

В конце-концов, он все-таки меня зажал и взял. Потом опять были его извинения и новые рассказы о том, что это он так сильно меня любит, что при виде меня у него моментально закипает страсть.

(Он ее позвал для секса, это очевидно любому человеку, но не нашей непицце. Она делает вид, что возмущена и даже потрясена. Хорошо еще она в полицию не пошла заявлять об изнасиловании, но извинений мешок из него выбила)

Перед 8 марта он работал из дома и под предлогом передать ему с кое-что работы попросил встретиться около его станции метро, подарил мне букет и позвал в кафе. Начал разговор о возобновлении отношений, я сказала, что не могу, что это тупик. Он пустил слезу (и я тоже), но согласился, что мы не подходим друг другу, и отвез меня домой.

На праздниках опять звал к себе, говорил, что не может, что одна только я ему нужна, что на все готов и многое уже изменил в себе под моим влиянием, что обещает быть ко мне добрее, не приставать, что хочет, чтобы я опять была счастлива.

Понял – я та, кто “однажды сможет стать его женой” (какая честь для любой девушки). Я как мантру повторяю ему (и себе) – нет, мы это уже проходили, ничего не выйдет, я приеду, ты зажмешь меня в угол, начнешь лезть, мне это противно, мы поругаемся.

(Ей противно, когда он к ней лезет. Но она всерьез рассматривает вариант – приехать и даже начать отношения. Она хочет отношения, где он не будет к ней лезть, где он будет слушаться свою хозяйку)

В следующие выходные он приехал ко мне домой и предложил переехать к нему. Я отказалась, он плакал и говорил, что очень жаль, ведь он так меня любит, а я не понимаю. Звал замуж, прям так, без кольца. Я ответила, что это будет ад, и он меня еще сам первый возненавидит за то, что замуж позвал, и из дома потом выгонит. Поторговался, чтобы я хотя бы сейчас поехала с ним, я не согласилась.

(Без кольца! Должен был на одно колено и кольцо преподнести. Тогда она бы подумала, не выйти ли за него замуж)

Начиналась самоизоляция. Наш офис перевели на удаленку, я радовалась – чем меньше визуальных контактов, тем лучше. Но, видимо, наоборот, это сыграло против меня. Он опять приехал. Привез мне в подарок наушники взамен тем, что я потеряла при переезде от него, помог сестре с компьютером, маме привез вкусненькое.

(Если бы он не приехал, она бы сама начала скучать, а потом и звонить ему. Но он соскучился первый)

И попросил дать шанс просто на выходные вместе – посмотрим кино, я сама выберу (!), а он приготовит, что я захочу. Божился, что будет вести себя аки паинька. Я сказала, что мы опять поругаемся, ведь заниматься сексом я точно не хочу. Он ответил, что и не надо, все будет хорошо, и я в итоге согласилась.

(Торжествует победу. Все будет по ее и даже секса не будет. Прогнула парня. Есть такая практика в БДСМ, рабство без секса. Раб не имеет права претендовать на секс с Госпожой и не должен поднимать глаз. А вот прислуживать в быту и делать массаж ступней по ее желанию может. Чего-то подобного хочет наша автор. Парень ей противен физически, но подчинение его ей нра)

Естественно, у него дома он постепенно начал приставать. В конце-концов я ему не дала, он бомбанул – я проблемная, фригидная, мужика я себе никогда не найду, и он больше никогда меня не позовет. Я уехала домой.

(Не получилась БДСМ-сессия)

На следующий день позвонил, извинился – был неправ, просто он очень меня любит, и ему очень нужен секс. В диалоге я расковыриваю, что все его старания сделать меня счастливой нужны, чтобы я разрешала ему приставать каждый раз, когда он возбуждается, ведь так проявляется его любовь. Ругаемся.

(Она расковыривает, что ему нужен секс, а не просто кормить ее корону. Она верит, что среди людей есть те, кто хотят быть ее рабами, делать ее счастливой, забыв про себя)

На следующих выходных все равно приехал ко мне, чтобы забрать. Опять согласилась. Опять, карл.

(Сейчас карл уже не в моде, сейчас вместо него – наташа-мы-все-уронили)

Приезжаем, и происходит классическая история.

(Автор играет с парнем в игру. Но этот парень наивный и мирный, совсем тюфяк. А ведь ей может встретиться куда более обидчивый и вспыльчивый парень)

Он идет готовить и просит пока убрать грязную посуду в посудомойку. Мне не нравится – странно приглашать к себе гостей и просить их убрать твой вчерашний беспорядок, но озвучивать это не стала. Разобрала, а на дне ждет сюрприз – вся раковина в засохшей еде.

– ну и что смотришь – берешь щетку и чистишь.

– а ты часто заставляешь гостей оттирать свою раковину?

– ты нормальная? я тебе еду готовлю, а ты раковину хотя бы почистить не можешь?

– но я же не заставляла и не просила тебя готовить, ты сам захотел.

– ты как всегда. забей, ничего не нужно.

(Он подумал, что раз она не хочет секса, может будет хотя бы дружить. Но дружить автор тоже не хочет. Только власть, только хардкор)

Через пять минут я наклонилась за тарелкой в посудомойке, он пристроился сзади и начал приставать. Я отказала, он побесился. В конце-концов, все повторяется, мы ругаемся – я проблемная и неправильная, это был последний раз, он меня к себе больше не позовет №2. Довел меня до слез, начал извиняться, обнимать, целовать, говорить, что это все моя ханжа, что он видит, что мое тело хочет секса, а вот моя глупая голова сопротивляется.

(Он Училка и ему все время кажется, что она из вредности отказывается, а сама таскается к нему и ждет, что он как-нибудь поможет ей раскрепоститься)

Я все же прошусь домой, и он меня отвез.

В понедельник объявили про скорое введение пропускного режима, написал «не хочу ли я к нему на неделю приехать, за более длительным времяпрепровождением на время изоляции?». Не ответила. Позвонил, и я спросила – “как же так, ты ведь вчера кричал, что больше меня никогда не позовешь?” Он захихикал, что это временная акция, давай, соглашайся, я сейчас прям приеду и заберу. Я еле отбрыкалась, и он молчал всю неделю.

Через неделю опять позвонил – сейчас приедет, чтобы забрать меня на неделю, как и хотел в прошлый раз. Я сказала, что опять будет все то же самое, не надо, тем более карантин. Но в итоге я раскрутилась на то, что он приедет за мной в четверг, раз в пятницу мне все равно нужно на ежемесячный прием к врачу, а он хочет меня отвезти.

Во вторник он позвонил, и мы поругались из-за того, на какой день был уговор – он собрался приехать уже в среду утром, а я сказала, что мы договорились на четверг, получила обвинения во лжи и “знаешь, все, я передумал, не надо приезжать”.

В четверг он позвонил и спросил, делает ли мой врач определенную манипуляцию, я предложила ему узнать в клинике. Потом он перезвонил:

– сама поедешь?

– да.

– а я мог бы тебя отвезти.

– спасибо, не нужно, я на такси доеду.

– точно?

– да.

– ну как знаешь.

Сегодня он мне прислал фотки еды, что он приготовил, и нашего коллеги у него в гостях.

В моменты затишья я не страдаю по нему, а после его звонков с обещаниями вспоминаю несостыковки в его поступках и действиях, и как все взаимодействия с ним он сводит к сексу, требуя его как суп на обед.

(Автор сравнивает свою ситуацию с ситуацией супружеской пары, где люди живут в общей квартире, воспитывают детей. И если жена совсем не хочет секса, мужу надо выбрать: жить как соседи или разойтись, каждый муж выбирает свое. Некоторые живут как соседи, и это правильно, поскольку для семьи главное – дети. Но автора и парня не связывает вообще ничего. Общение у них конфликтное, ему с ней нравился только секс, а ее с ним держит корона Победительницы, которая хочет его нагнуть)

Рассуждаю, что он за меня держится не столько от любви, сколько потому что решил, что я достаточно соответствую его хотелкам. Он даже как-то мне свой список зачитывал в начале отношений – типаж, интересы, программист. Для него мы должны быть одним целым, делать одно и то же, хотеть одного и того же, и своими “ты дефектная и неправильная” он пытается спровоцировать меня дать ему то, чего ему во мне не хватает.

Но теперь меня мотыляет каждый раз, когда он приезжает и зовет, появляются переживания, и я мнусь. Я отказалась от его помощи в первую очередь потому, что боялась, что поддамся на уговоры и поеду после к нему.

(Она опять поедет к нему и опять будет бороться за право на дистанцию 2 метра. А когда он бросит ее наконец, найдя другую девушку, она будет страдать по нему и даже секса с ним вдруг очень захочет. Понятно, почему так будет?)

И хотя иногда мне и кажется, что он пытается вести себя иначе (или, возможно, это моя корона ест его рассказы о любви и моей исключительности для него?), я не понимаю, а дальше-то мне что делать, как правильно себя вести и оставаться в границах при общении с ним – просто общаться, не говоря уже о построении отношений?

(Построение отношений она обдумывает тоже, как ни странно. Отношений без секса хочет, где она будет приезжать к нему как гостья, вальяжно раскидываться в кресле, а он будет танцевать перед ней в фартуке с подносом)

Даже когда мне кажется, что я все сделала правильно, что мои ответы были в границах, меня догоняют и твердят, что я устроила сцену.

(Ей кажется, что ее догоняют. На самом деле ее просто зовут и она каждый раз сама притаскивается, со своим черным чемоданчиком Инквизиции)