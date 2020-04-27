 

Мнение: Скромность Путина

27.04.2020, 3:55, Разное

Президенту, оказывается, доложили о мозаике с его изображением на стенах строящегося Главного храма Вооруженных сил России. И Путин не одобрил инициативу военных и попов.   Заявить об этом уполномочили  ТАСС, который обнародовал слова пресс-секретаря президента.

Дословно: «Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано"».

Выходит, что Путин – скромный?! Рано еще ваять панно и мозаики с его изображением!?

И сдается мне, про то, что Путин улыбнулся, Песков приврал. Потому как вроде бы сейчас не время улыбаться.

Так или не так?

Фотографии отсюда.

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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