Мнение: Скромность Путина
27.04.2020, 3:55, Разное
Президенту, оказывается, доложили о мозаике с его изображением на стенах строящегося Главного храма Вооруженных сил России. И Путин не одобрил инициативу военных и попов. Заявить об этом уполномочили ТАСС, который обнародовал слова пресс-секретаря президента.
Дословно: «Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано"».
Выходит, что Путин – скромный?! Рано еще ваять панно и мозаики с его изображением!?
И сдается мне, про то, что Путин улыбнулся, Песков приврал. Потому как вроде бы сейчас не время улыбаться.
Так или не так?
Фотографии отсюда.
Рис. отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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