Мнение: За что фемины не любят гарных дивчин

27.04.2020, 3:50, Разное

Чисто из ностальгии по добрым довоенным временам – когда люди обсуждали в фейсбучиках всякую ерунду, а не гуляющую прямо за порогом их квартир воздушно-капельную смерть – проследил за скандалом вокруг некой Регины Тодоренко. Там реально всё, как до войны: возмущенная феминистическая общественность, разборка на парткоме, дело, не стоящее выеденного яйца, приговор “расстрелять!”… в общем, прелесть. В итоге Регину Тодоренко некий журнал “Гламур” торжественно лишил звания “Женщина года”. Причем “года” – предыдущего, 2019-го. То есть до самого конца все в лучших традициях всей этой шоблы – все лишения и шельмования задним числом: прогрессивная общественность считает себя хозяином истории, поэтому готова переписывать ее с любого места и в любом направлении.

Кто такая Регина Тодоренко? Классическая гарная украинская дивчина, “кровь с молоком”. Я ее запомнил только потому, что на карантине посмотрел две передачи “Маска” по НТВ – она там в “жюри”. А так она, говорят, одно время работала в передаче “Орел и решка”, а потом сумела выскочить замуж за Влада Топалова.

Суть скандала – фраза, сказанная в приведенном выше видео примерно с 10.35.”Надо быть психически больным человеком, который берет камеру (делает селфи) и говорит – боже, мой муж меня бьет! Ты чего? У тебя есть мозги? Что с мозгами? “Мой муж меня бьет” – а почему, ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?”

Вот, говорят, именно от этой фразы партком и перевозбудился. Пошли сначала собрания в первичных ячейках, потом гневные комментарии, обращения в “инстанции” – ну и дошло аж до журнала “Гламур”. Теперь, как потирают руки активистки-феминистки, провинившуюся Регину еще и лишат рекламных контрактов, а то и вообще подвергнут остракизму. Перепугавшаяся экс-ведущая уже успела прилюдно (ну, как прилюдно? Опять по удаленке из дома, что лишает драматизма) покаяться, полностью разоружиться перед партией, признать ошибки – но это ей не помогло: обратно “Женщину года” рассвирепевшие фемины не дадут. Всё. “Судьбы свершился приговор”.

История на вид банальная, но в ней есть забавный социально-психологический момент. Светскую даму Тодоренко “общественность” осудила за ее отказ признать, что жертва насилия всегда права. Но была бы “общественность” поумнее – она бы вовсе не стала раздувать эту историю, а предпочла ее в зародыше… замять для ясности.

Почему? Да потому что достаточно взглянуть на саму Тодоренко и послушать ее интонации, чтобы понять, с какой позиции она произнесла то, что произнесла. Повторюсь то, что сказал в самом начале: Регина – гарная дивчина в теле, кровь с молоком, мечта поэта. Того поэта, который писал про “коня на скаку остановит, в горящую избу войдет”. Фразу “а что ты сделала, чтобы муж тебя не бил” – она ведь произносит от души, абсолютно искренне… потому что в этот момент она видит себя на позиции агрессора. То есть ТОГО, КТО бьет. Реальный смысл ее спича: “Почему ты плачешь? А что ТЫ сделал для того, чтобы я тебя не била?”

Все дело в том, что психотип Регины – это психотип не жертвы, а агрессора. Говорю это ни в коем случае не в осуждение дивной госпожи Тодоренко; это просто азы психологии личности. Доминирующие и ведомые черты личности вовсе не имеют какой-то четкой гендерной привязки, они вообще мало зависят от пола. Есть мягкие, податливые, деликатные мужчины – и есть резкие, грубые, подавляющие женщины. Тут даже не в воспитании дело – во многом эти черты, видимо, врожденные.

Попросту говоря, Регина в этом ролике разбивает всю устоявшуюся в мозгах “феминисток” парадигму “домашнего насилия”, которая заключается, собственно, в нехитром убеждении, что “во всем и всегда виноват мужик”. Наша гостья с солнечной Украины одной фразой показала, что это догматическое убеждение неверно, что есть и ТАКИЕ женщины, которые как минимум не дадут себя в обиду. Ну а как максимум – о-оооо…

Беда в том, что принять этот, более сложный взгляд на “проблему домашнего насилия” партком из взбесившихся фемин обоего пола никак не может. Это ведь тогда придется признать, что каждый случай надо разбирать отдельно, что виновата может быть и женщина, что нужен беспристрастный суд… Если суд – зачем тогда закон “Мужик всегда виноват”?? Идея суда противоречит такому закону!

Глупой “общественности”, одуревшей от карантинной скуки, можно только посочувствовать: они САМИ на волне хайпа подняли в центр внимания типаж Регины Тодоренко – не подумав, что в их парадигме никаких регин тодоренко не существует. Их просто не может быть, это табу!! В итоге им пришлось срочно гражданку Тодоренко… обнулить. Признать “яко несуществующей”. Нет такой женщины, ни “года”, ни вообще.

Нет и никогда не было.

А кто есть? А есть только “жертвы домашнего насилия”, вестимо. Несчастные, забитые овечки.