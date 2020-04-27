Сначала было выгорание

27.04.2020, 3:44, Разное

В Красноярске и.о. главврача выпала из окна.

В субботу в Красноярске из окна пятого этажа одного из корпусов краевого госпиталя для ветеранов войн выпала и.о. главврача учреждения. В крайне тяжелом состоянии женщину доставили в больницу скорой медпомощи, где ей провели срочную операцию. Сейчас она в реанимации, прогнозов медики не дают.

Фото: РИА Новости

За две недели до трагического происшествия этот корпус госпиталя на улице Вильского перепрофилировали для приема больных с коронавирусом и пневмонией.

По словам источника «Новой» в правоохранительных органах, криминала в трагедии пока не просматривается, но проверка еще не окончена. Согласно сайту учреждения, обязанности главврача исполняла Елена Непомнящая. 47 лет, кандидат меднаук, замужем, двое сыновей. Начинала в скорой помощи, репутация незапятнанная; пациенты говорят об отзывчивом и честном специалисте, коллеги — о ее лидерских качествах и возможном психологическом выгорании.

Телеканал ТВК сообщил, что трагедия произошла прямо во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава Борисом Немиком, где «обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов госпиталя (на ул. Вильского) на прием больных коронавирусом — разместить там хотят до 80 пациентов».

«Главврач выступала против этого из-за острой нехватки средств защиты и общей неподготовленности персонала медучреждения, однако как-либо воспрепятствовать указу о смене профиля больницы было уже нельзя», – утверждает ТВК.

И — вывод: «Возможно, именно это подтолкнуло ее на такой шаг».

Как человек, не раз бывавший в этом госпитале, могу сказать, что все кабинеты администрации, включая приемную и кабинеты главврача, а также его заместителей, размещаются на втором этаже, и участие в селекторах происходит тоже оттуда. Поэтому и сообщение ТВК, а также других СМИ, что главврач выпала из окна своего служебного кабинета, — ложь. В воскресенье Минздрав официально опроверг информацию о проводившемся в это время селекторе, заявлено также, что «госпиталь наряду с другими учреждениям здравоохранения является резервной госпитальной базой для пациентов с коронавирусной инфекцией; персонал прошел обучение, учреждение обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты».

О перепрофилировании корпуса на Вильского было известно задолго до трагедии. 27 марта госпиталь сказал о переносе дат приемов и обследования пациентов и об организации дистанционного консультирования. 1 апреля для снижения «уровня эмоциональной и социальной напряженности в городе и крае» открыл на весь период эпидемии в своем Центре медико-психологической реабилитации горячую линию по оказанию экстренной психотерапевтической и психологической помощи (на телефон доверия могут звонить все жители края).

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8 апреля перешел на выездной формат работы со своими пациентами. 10 апреля (за 16 дней до трагедии с главврачом) госпиталь сообщил о планах перепрофилировать 80 коек под помощь пациентам с COVID-19. К тому времени уже прошли образовательные семинары для персонала, а до этого — дистанционное обучение медработников «диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции». 16 апреля госпиталь известил: «В связи с перепрофилированием корпуса по адресу Вильского, д.11 на прием больных с пневмонией работа консультативной поликлиники будет организована в корпусе на Мира, д.99».

Это — за 10 дней до трагедии, и к ее моменту корпус на Вильского (как и ряд других медучреждений Красноярска) уже был освобожден от пациентов для приема больных с коронавирусом.

На 14 часов воскресенья в регионе зарегистрировано 508 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (на 100 тыс. населения – 17,7; темп прироста – 8,8 %). Выздоровевших — 59, умерших — 5. Под меднаблюдением 1734 человека, снято с него 14736. Всего обследовано 53482 человека. По-прежнему все пассажиры, прибывающие в аэропорт Красноярска из-за границы (25 апреля из Таиланда и Индии, 23 апреля из Таиланда), изолируются или дома, или в обсерваторах.

Алексей Тарасов

Обозреватель