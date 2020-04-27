 

Россия вернулась в пятерку лидеров по военным расходам

27.04.2020, 3:30, Новости дня

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад о тенденциях в военных расходах стран в 2019 году.

В 2019 году РФ вышла на четвертую позицию среди государств, тратящих больше всех на военные нужды – ее военные траты выросли на 4,5% (до 65,1 млрд долларов или 3,9% ВВП).

В первую пятерку вошли США, Китай, Индия, РФ и Саудовская Аравия. На эти страны приходится 62% общего объема военных затрат в мире. Саудовская Аравия, которая на 16% снизила военные расходы, опустилась с третьего места на пятое, впервые в пятерке оказались азиатские государства, передает ТАСС.

Общие военные расходы стран мира составили 2,2% глобального ВВП. Сообщается, что в 2019 году «глобальные военные расходы были на 7,2% больше, чем в 2010 году». Это «самый высокий показатель после мирового финансового кризиса 2008 года, который, возможно, знаменует пик этих расходов».

США увеличили траты на военные нужды на 5,3% (до 732 млрд долларов, 38% мирового объема). Китай и Индия занимают вторую и третью строчки, увеличив расходы на 5,1% (до 261 млрд долларов) и 6,8% (до 71,1 млрд) соответственно.

В Европе лидирует Германия – при росте в 10% траты достигли 49,3 млрд долларов.

Напомним, в 2018 году Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран-лидеров с наибольшими военными расходами.



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