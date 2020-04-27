Личное: Мы же сильные. Мы же можем.

27.04.2020, 3:25, Разное

Если бы все мои жизненные принципы пришлось свести к одной фразе, то эта фраза звучала бы так:

Я не позволяю себе быть слабой.



Фото: Я

Мы — простые, нормальные люди — переживаем сейчас очень трудные времена. Именно сейчас легко впасть в состояние жалости к себе и равнодушия к тем, кому — хуже, чем нам.

Жалеть себя — это сейчас ведь так модно!

Тупые, спивающиеся публичные тётки из Эскортограма, как бы это смешно ни звучало, просят вас пожалеть их. Напьются в своих прямых эфирах и видно, насколько они действительно жалкие.

Это слабость. Слабость старых, жалких, вышедших в тираж шлюх.

Всю свою молодость эти шлюхи пролежали под жирными, потными и женатыми извращенцами, а потом были списаны на помойку ввиду утраты упругости губ (половых, в том числе).

Этих шлюх драли нещадно в подсобках маникюрных салонов города Сочи, например. Драли вдвоём, втроём, вчетвером. Унижая. Таская за жалкие выжженные пергидролем волосёнки.

Эти шлюхи привыкли заливать свою боль алкоголем и себя жалеть. Более того, они привыкли взывать к жалости окружающих.

В молодости эти жалкие, шепелявые бабёнки валялись в ногах у клиентов, умоляя, чтобы те не ссали им в рот. Сейчас — по старой привычке — эти шлюхи взывают уже к вашей жалости.

Б-г им судья. По-другому они просто не могут.

Я же прошу вас пожалеть тех, кому действительно жизненно необходима помощь.

Мы не можем позволить себе быть слабыми в ситуации, когда от нас всех нужна сила. Оставайтесь великодушными.

Просто потому, что вы — нормальные люди. Не те вон — с надутыми губами, не алкоголички и не предатели собственной человечности.

Сила — в великодушии. Протягивая руку помощи тем, кому она сегодня нужна, вы принимаете руку помощи от Б-га.

Отдавая, вы получаете. Всегда. Это закон. Закон сильных.

Посмотрите в эти глаза:



Фото: Фонд Алёша

Да, возможно, вам нечем заплатить за квартиру или вы, осатанев от сидения дома, поругались с мужем или женой. Однако я уверена: никто из вас — адекватных людей — не посмеет пожалеть себя, а не эту малышку.

Катюше — всего полтора года, но её маленькое сердечко уже познало всю полноту боли. Каждый его удар может оказаться последним. В прямом смысле этого слова.

Эта крошка уже родилась с очень больным сердцем старого человека.



Фото: Фонд Алёша

Но мы — именно мы с вами, прямо здесь и сейчас — можем спасти эту хорошенькую малышку.

И она будет жить. Жить долго и, надеюсь, хорошо. Благодаря всем вам.

Поможем крошке? Навалимся всем миром?

Мы же сильные. Мы же можем.

Спасибо.