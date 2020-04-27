Экс-чемпион UFC захотел «набить рожу» Федору Емельяненко

27.04.2020, 3:08, Новости дня

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский сообщил о желании провести реванши против Федора Емельяненко и Алистера Оверима.

По его словам, «в идеале было бы набить рожу им двоим и одновременно», пишет Sports.ru.

Орловский сказал, что сейчас у него «уже есть следующий соперник», но «как будет дальше, поглядим».

Рассуждая на тему, «можно ли считать Федора одним из лучших бойцов в истории», Орловский заявил, что «Емельяненко знают, он был чемпионом Pride».

Орловский признал, что проиграл Емельяненко – «факт остается фактом».

«Ошибки или не ошибки с моей стороны», – добавил он, отметив, что у Емельяненко «своя ниша».

Напомним, и Емельяненко, и Овериму Орловский проигрывал нокаутом.

В конце декабря российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.