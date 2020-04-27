Экс-чемпион UFC захотел «набить рожу» Федору Емельяненко
27.04.2020, 3:08, Новости дня
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский сообщил о желании провести реванши против Федора Емельяненко и Алистера Оверима.
По его словам, «в идеале было бы набить рожу им двоим и одновременно», пишет Sports.ru.
Орловский сказал, что сейчас у него «уже есть следующий соперник», но «как будет дальше, поглядим».
Рассуждая на тему, «можно ли считать Федора одним из лучших бойцов в истории», Орловский заявил, что «Емельяненко знают, он был чемпионом Pride».
Орловский признал, что проиграл Емельяненко – «факт остается фактом».
«Ошибки или не ошибки с моей стороны», – добавил он, отметив, что у Емельяненко «своя ниша».
Напомним, и Емельяненко, и Овериму Орловский проигрывал нокаутом.
В конце декабря российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.
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