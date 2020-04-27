В Украине кадровый кризис, и не только в государственной власти – Корниенко

27.04.2020, 3:05, Новости дня

Украине не хватает качественных кадров для государственной службы. Об этом первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” в Верховной Раде, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко рассказал изданию ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 26 апреля.

“Что касается компетентности, то в стране давно кадровый кризис. И не только в государственной власти. Найти хорошего специалиста – большая проблема. Я лично общался с более чем 200 кандидатами на должности категории А, и если пятеро из них соответствовали необходимому уровню, то это хорошо. Все они, кстати, осознанно пришли из бизнеса. А десятки тысяч среднего уровня? А как вообще понять эффективность тех, кто уже работал до нас, если ее никто никогда не измерял? Вопросов на самом деле достаточно”, – сказал он.

По словам главы партии, необходимо предметно заниматься реформой государственной службы.

“Она со своими директоратами, расколовшими министерства и другие органы центральной власти на враждующие лагеря, зашла в тупик. Нужна новая стратегия… Качественное кадровое обновление возможно только при параллельной перезагрузке алгоритма работы всей системы госуправления и каждого ее элемента в частности”, – отметил Корниенко.

В качестве базового примера он указал Министерство цифровой трансформации, глава которого Михаил Федоров “пришел и буквально с нуля создал рабочую систему”.

6 декабря Верховная Рада приняла закон, который предусматривает разделение политических должностей и государственной службы. Документ предоставляет президенту полномочия назначать своих кандидатов на должности госслужащих категорий А и Б.