Первых лиц Праги взяли под охрану из-за приезда россиянина с отравляющим веществом рицин – СМИ

27.04.2020, 3:05, Новости дня

Причина, по которой в Праге взяли под охрану старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа, мэра города Зденека Гржиба и главу столичного района Ржепорые Павела Новотны, – прибытие в Прагу россиянина с сильнодействующим отравляющим веществом рицин.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило 26 апреля чешское издание Respekt.

Мужчина, который, предположительно, является сотрудником российской спецслужбы, прибыл в аэропорт Праги три недели назад, воспользовавшись дипломатическим паспортом. В его портфеле якобы находился рицин.

Россиянина, по данным Respekt, забрала машина дипломатического корпуса РФ и отвезла в посольство.

Силы безопасности Чехии знали о прибытии этого человека и расценивали это событие как источник угрозы для первых лиц города, где площадь, на которой находится посольство РФ, переименовали в площадь убитого в Москве российского оппозиционера Бориса Немцова, а также демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Поэтому Коларжу, Гржибу и Новотны предоставили охрану.

Памятник Коневу демонтировали 3 апреля 2020 года. Коларж пошутил, что сделали это из-за несоблюдения карантина, потому как Конев был без маски. Чешские власти заявляли, что планируют поместить памятник, который ранее часто обливали краской, в Музей памяти XX века.

Следком РФ возбудил по факту сноса памятника уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). В МИД Чехии назвали действия Следкома вмешательством во внутренние дела.

В Чехии к Коневу относятся неоднозначно из-за его причастности к подавлению Пражской весны в августе 1968 года. В 2018 году Чехия признала эти события вторжением и оккупацией.