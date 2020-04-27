 

“Не трагедия”. В Совфеде РФ россиян призвали не планировать зарубежные путешествия на 2020 год

27.04.2020, 3:05, Новости дня

Из-за коронавируса Россия не скоро снимет ограничения для выезда граждан за рубеж. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 24 апреля в эфире телеканала “Россия 24”.

Она призвала россиян не расслабляться и не планировать зарубежные путешествия на 2020 год, объяснив, что “один год – ведь это не трагедия”.

Матвиенко подчеркнула, что пока никто не может сказать, когда ограничения снимут.

“Надо потерпеть, пройдет это время, и оно забудется. Но нельзя рисковать… Власти тоже не заинтересованы держать людей на самоизоляции, но это просто необходимо”, – объяснила спикер Совфеда.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 27 апреля COVID-19 в мире заболели свыше 2,96 млн человек, более 205 тыс. из них скончались, 861 тыс. выздоровели.

В России коронавирусную инфекцию выявили почти у 81 тыс. человек, из них 747 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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