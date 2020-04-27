Ураза-байрам под вопросом

27.04.2020, 3:00, Новости дня

В этом году с наступлением месяца Рамадан мусульман республики, да и, пожалуй, всего мира волнует главный вопрос: когда эпидемия коронавируса пойдет на спад? Ведь именно от этого будет зависеть, смогут ли они отметить, как полагается, один из главных праздников в исламе — Ураза-байрам. В своих молитвах постящиеся теперь просят и о спасении человечества от COVID-19.

Каждый вечер из мечети "Сердце Чечни", которая на время карантина закрыта для коллективных намазов, идет прямая трансляция молитв богословов. Вместе с ними к Всевышнему уже у экранов телевизоров взывают тысячи семей. Эти кадры сделаны в доме Рамзана Кадырова. Дети главы региона, среди которых знатоки Священного Корана, вместе просят у Аллаха защиты от эпидемии охватившей весь мир.

"Мы благодарим Всевышнего Аллаха за то, что он дал нам дожить до священного месяца Рамадан. У каждого из нас появился еще один шанс переосмыслить свою жизнь, отказаться от дурных поступков, попросить прощения и самим простить старые обиды. Несмотря на то что из-за эпидемии мечети закрыты, я уверен, что в каждом доме члены семьи будут делать коллективный намаз, так как это делали наши предки", — сообщил глава Чечни.

В месяц Рамадан особое место занимает забота о малоимущих. Для них в республике развернута настоящая гуманитарная миссия. Остронуждающимся семьям на средства общественного Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупают продукты, оказывают материальную помощь. Состоятельные мусульмане стараются исполнить один из пяти столпов ислама — выплату закята, обязательного ежегодного налога в исламском праве. Особенно важно это сейчас, когда в республике повсеместно действует режим карантина.

"В этот месяц мусульмане помогают друг другу, они не забывают о бедных, поэтому, чтобы мы всегда поминали бедных, чтобы мы им всегда помогали, в этот священный месяц Рамадан пророк Мухаммед увеличивал свою щедрость", — сказал Адам Шахидов, богослов, советник главы Чеченкой Республики.

Эпидемия коронавируса сильно изменила привычную жизнь мусульман. Коллективные молитвы в мечетях пока не проводят, как и другие религиозные обряды с большим числом верующих. Улицы и дороги опустели. Ночью движение вовсе запрещено. Работают продуктовые магазины, аптеки и часть рынков. Здесь заметное оживление. Особенно там, где овощи и фрукты, — самые полезные ингредиенты в рационе постящихся.

Необычный флешмоб стартовал в Чечне накануне месяца Рамадан "Чистая голова! Стоп коронавирусу! Его инициатором стал глава региона, который побрился наголо и призвал других последовать его примеру. "Парикмахерские сейчас закрыты, поэтому призываю побрить голову, как это делали наши предки, тем более в это священное время", — призвал Кадыров. У флешмоба в соцсетях появилось множество последователей. Эстафету уже приняли члены чеченского правительства, силовики, известные российские блогеры и артисты.

Текст:

"Вести недели"