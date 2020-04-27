В России горят леса на площади в 43 тысячи гектаров

27.04.2020, 3:00, Новости дня

Площадь лесных пожаров в РФ за минувшие сутки выросла почти на 18 тысяч гектаров и составила 43,1 тыс. га.

По информации пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, за прошедшие сутки в РФ ликвидировано 213 лесных пожаров. Продолжают гореть леса в 107 местах, сообщает ТАСС.

Лидирующим регионом по количеству очагов остается Забайкальский край (там пожаром охвачено чуть более 17 тысяч гектаров). На втором месте Иркутская область (7,4 тыс). На третьем и четвертом местах – Хакасия и Бурятия.

Также пожары действуют в Амурской и Томской областях, в Алтайском, Красноярском и Хабаровском краях, на Алтае, в Туве.

Пожароопасный сезон открыт в 73 регионах страны. В борьбе с огнем задействовано более пяти тысяч человек.