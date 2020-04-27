Регионы озадачили вопросом профилактики домашнего насилия

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27.04.2020, 3:00, Новости дня

Региональным властям рекомендовано проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала региональным чиновникам предварительно проанализировать потребность в центрах, где женщины могли бы пожить до разрешения конфликта.

Кроме этого, региональным властям дано поручение разместить на сайтах администраций информацию о "телефонах доверия" по вопросам семейно-бытового насилия, передает "Интерфакс".

Комиссия рекомендовала правительствам субъектов сконцентрироваться на профилактике "противоправного поведения в семье".

В условиях самоизоляции отмечен рост домашнего насилия. Но специалисты отмечают, что в данных условиях решить эту проблему стало сложнее.



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