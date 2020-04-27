 

Еще два россиянина инфицированы коронавирусом на Diamond Princes

27.04.2020, 2:50, Разное

Двое россиян с круизного лайнера Diamond Princess заразились коронавирусом COVID-19 в Японии, сообщает «Российская газета». В ближайшее время они будут госпитализированы в местные лечебные учреждения.

“В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь”, – цитирует «Российская газета» страницу Facebook посольства РФ в Японии. По данным дипломатов, россияне чувствуют себя нормально.

Сегодня еще почти 500 пассажиров судна должны сойти на берег. Японские власти сняли карантин с судна 19 февраля.

17 и 18 февраля стало известно о двух первых гражданах России, которые заразились коронавирусом на Diamond Princess.



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