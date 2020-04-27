Мнение: Институт семьи

27.04.2020, 2:45, Разное

Я часто получаю письма о том, что психологи, к которым обращаются женщины в случае семейных конфликтов, настраивают их на развод.

Часто даже уговаривают.

В письмах упоминаются конкретные фамилии, поэтому я никогда их не публикую.

Но я вижу, что в России набирают силу группы и сообщества (не только женские, но и мужские), имеющие своей целью разрушение института семьи.

И если группы – это не мое дело, то к психологам многие люди обращаются после того, как начинают читать мой блог.

Ищут кого-нибудь, с кем возможна персональная работа.

А находят вот такое.

Антисемейными настроениями часто грешат “психологи-волонтеры”.

Волонтерами нередко становятся самые невостребованные психологи, нуждающиеся в самоутверждении и компенсации личных драм.

В этом случае клиентура используется для проецирования своих проблем.

Как в фильме “Брачная история” адвокат Нора после собственного развода была настроена агрессивно “защищать женщин”, так многие разведенные психологи или психологи, живущие в остром дефолте, агитируют своих клиентов разводиться. Поддерживают в этом и даже направляют.

Они делают это как благо, по искреннему убеждению, что брак – источник насилия (психологического, экономического, физического и сексуального).

Они стремятся освободить женщин от того ада, в котором жили сами. Спасая женщин, они отыгрывают свои неудачи.

Почему эти психологини жили в аду?

Единственная причина – их собственный инфантилизм и полное отсутствие личных границ. Они не видели в муже отдельного человека, присваивали его и пытались поглотить.

В буквальном смысле слова стремились сожрать, получить контроль над его ресурсами. И себя скармливали, чтобы слиться и присвоить его.

Это вскоре выливалось в серьезную драму, часто со взаимным насилием.

Многие в процессе или после развода шли получать диплом психолога, чтобы “разобраться в себе”.

А дальше новоиспеченный психолог готов бесплатно или за символическую плату консультировать женщин и объяснять им, что брак – это зло и от него нужно держаться подальше.

Представления о том, каким прекрасным может быть брак, если есть взаимное уважение и опора на себя, у них нет.

Семья – это лучшее, что есть у людей, это начало начал и опора опор.

На днях разберем два самых главных ресурса на всем круге 12 ресурсов: Семья и Работа.

Это вертикаль круга ресурсов, древо и это стержень личности.

А начинается все с Семьи. Это – главная опора.

И это не только родительская семья, это своя супружеская пара, растящая совместно детей, а потом и внуков.

Вот что нужно культивировать и оберегать. Свою семью и ее институт.

А институт семьи рушится и со всех сторон ускоряется и поддерживается его разрушение.

Это катастрофа похуже эпидемий, хотя пока и не такая стремительная. Но более страшная для человечества.

Вы читали дебаты по поводу закона о домашнем насилии?

Сторонники этого закона хотят, чтобы жены получили в руки рычаг – выгонять мужа из его собственного дома при малейшей угрозе в ее сторону. Не при реальном насилии (при насилии и так есть законы), а при угрозе. Мужья не смогут пользоваться этим законом и выгонять из дома жен, а жены – да. Причинил эмоциональную боль? Должен покинуть свою квартиру и не приближаться. Женщинам кажется, что такие меры будут держать распоясавшихся мужей в узде, заставят их уважать жен. Скалка века!

А на самом деле мужчины просто перестанут жениться. Они и сейчас уже избегают этого, поскольку выгод от брака у мужчин намного меньше, чем у женщин. Только поэтому женщины вынуждены унижаться и заманивать мужчин в брак.

А кому захочется жениться, если став мужем, ты оказываешься в самом невыгодном положении из возможных?

Куда лучше просто встречаться с женщинами иногда, в крайнем случае платя им за секс.

Хотя платить за секс скоро будут мужчинам. Не хищникам и не хищным тортам, а обычным онегиным.

Уже начинают.

Потому что количество сексуально озабоченных доярок растет пропорционально разрушению института семьи.

Как думаете, почему?

Даже упомянутая Нора в фильме выглядит сексуально агрессивно и похваляется тем, что у нее вместо мужа – молодые любовники.

Такие дамы часто выглядят как мужчины-трансвеститы в латексном белье и с ярким макияжем.

Есть прямая связь между инфантилами, чайлдфри, доярками и борчихами с патриархатом. Это – одни и те же люди.

Хочется обвинить родителей, разрушить институт брака, поэтому обесцениваются и дети, а дальше начинается погоня за стахановскими надоями.

Как думаете, почему?