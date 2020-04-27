 

PepsiCo отказалась от рекламы с Тодоренко

27.04.2020, 2:30, Новости дня

После скандала вокруг слов Регины Тодоренко о домашнем насилии от сотрудничества с ней отказалась компания PepsiCo, сообщил директор по коммуникациям «PepsiCo Россия» Александр Костиков.

Он заявил, что в компании «расстроены сложившейся ситуацией» и «шокированы» высказыванием Тодоренко, так как подобные «утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям ее брендов».

Костиков заверил, что PepsiCo «выступает категорически против насилия в любых формах», передает «360».

В результате «было принято решение о приостановлении данной медиакомпании». Тодоренко рекламировала сок J7. В компании также поменяли оформление соцсетей.

По словам Костикова, «компания примет какие-то решения», которые «будут озвучены позже».

«Разрыв контракта – это юридическая процедура, которая занимает какое-то время, поэтому сейчас преждевременно говорить. Но, естественно, мы вернемся к этому», – сообщил он.

Напомним, Тодоренко в интервью изданию People Talk заявила, что жертвы домашнего насилия «не задумываются», почему мужья поднимают на них руку и «что они сделали для того», чтобы их перестали бить. Glamour лишил ведущую «Орла и решки» титула «Женщина года».

Тодоренко извинилась за «свое грубое, отвратительное высказывание» о домашнем насилии.



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