США и АСЕАН намерены укреплять партнерство в сфере здравоохранения

27.04.2020, 2:14, Новости дня

США и страны АСЕАН намерены укреплять партнерство в области здравоохранения, подтверждая важность инвестиций в жизнестойкие системы здравоохранения и биомедицинскую индустрию.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье совместном заявлении сопредседателей специального совещания США – АСЕАН на уровне министров иностранных, дел, которое состоялось ранее на этой неделе.

Участники совещания, проходившего в формате видеоконференции, обсуждали сотрудничество США и АСЕАН в области здравоохранения, особенно в том, что касается противостояния пандемии COVID-19.

Участники выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью людей от коронавируса и выразилиблагодарность и поддержку всем врачам и другим медицинским работникам.

«Мы признаем исключительную важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 и подтверждаем нашу приверженность активизации глобального сотрудничества, придавая первостепенное значение глобальному здравоохранению и выступая за доверие, дух сотрудничества и солидарность в нашем поведении и отношениях с другими членами международного сообщества, – говорится в заявлении. – В свете этого мы также подтверждаем ценность стратегического партнерства АСЕАН и США в поддержании мира, безопасности и стабильности в регионе, а также в повышении координации усилий перед лицом беспрецедентного вызова в виде COVID-19».

Стороны подтвердили, что чрезвычайные меры по борьбе с эпидемией коронавируса должны быть целенаправленными, пропорциональными, транспарентными и временными и не создавать ненужных барьеров для поездок и торговли. Они также не должны приводить к разрушению глобальных цепочек поставок, говорится в документе.