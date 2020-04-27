 

США и АСЕАН намерены укреплять партнерство в сфере здравоохранения

27.04.2020, 2:14, Новости дня

США и страны АСЕАН намерены укреплять партнерство в области здравоохранения, подтверждая важность инвестиций в жизнестойкие системы здравоохранения и биомедицинскую индустрию.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье совместном заявлении сопредседателей специального совещания США – АСЕАН на уровне министров иностранных, дел, которое состоялось ранее на этой неделе.

Участники совещания, проходившего в формате видеоконференции, обсуждали сотрудничество США и АСЕАН в области здравоохранения, особенно в том, что касается противостояния пандемии COVID-19.

Участники выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью людей от коронавируса и выразилиблагодарность и поддержку всем врачам и другим медицинским работникам.

«Мы признаем исключительную важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 и подтверждаем нашу приверженность активизации глобального сотрудничества, придавая первостепенное значение глобальному здравоохранению и выступая за доверие, дух сотрудничества и солидарность в нашем поведении и отношениях с другими членами международного сообщества, – говорится в заявлении. – В свете этого мы также подтверждаем ценность стратегического партнерства АСЕАН и США в поддержании мира, безопасности и стабильности в регионе, а также в повышении координации усилий перед лицом беспрецедентного вызова в виде COVID-19».

Стороны подтвердили, что чрезвычайные меры по борьбе с эпидемией коронавируса должны быть целенаправленными, пропорциональными, транспарентными и временными и не создавать ненужных барьеров для поездок и торговли. Они также не должны приводить к разрушению глобальных цепочек поставок, говорится в документе.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / “Извините, а вы точно министр здравоохранения?” Соцсети обсуждают заявление Емца о выделении финансов “живым людям, а не трупам”

09.04 / Коронавирус: сценарии развития пандемии

25.04 / На певца Леонидова составили протокол после прогулки в парке Петербурга

21.04 / ВОЗ назвала главное достижение РФ в ситуации с коронавирусом

08.04 / Украина и ДНР договорились об обмене пленными

14.04 / Доктор Мясников назвал отличия карантина от самоизоляции

04.04 / Безработным россиянам предложили поработать на стройках вместо мигрантов

23.04 / ООН назвала годовой ущерб туристической отрасли

13.04 / За время карантина СБУ выявила 154 агитатора, распространявших фейки о коронавирусе

21.04 / Песков назвал падение цен на нефть спекулятивным явлением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска