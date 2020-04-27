 

Джонсон анонсирует план смягчения карантинного режима в Великобритании

27.04.2020, 2:14, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсирует на предстоящей неделе план смягчения рассчитанного на месяц карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила британская газета Telegraph.

Вечером в воскресенье Джонсон вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит.

В понедельник глава британского правительства вновь приступает к работе.

Ранее Джонсон, заразившийся коронавирусом, провел неделю в клинике, а затем – две недели в своей загородной резиденции.

Премьер-министр Великобритании обсуждает с министрами идею «модификации» карантинного режима, но не его отмены. При этом имеется в виду, что ряд ограничений останется в силе и в случае открытия предприятий и школ.



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