Нефтедобывающая компания в США объявила себя близкой к банкротству

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27.04.2020, 2:08, Новости дня

Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore сообщила, что близка к банкротству.

Diamond Offshore обратилась в суд в Хьюстоне с просьбой защитить от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, которая дает возможность реорганизовать деятельность, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Компания указывает на «резкое ухудшение» нефтедобычи в США в связи с пандемией коронавируса и спорами среди членов ОПЕК+.

На балансе Diamond Offshore находятся 15 буровых платформ, в компании работает примерно 2,5 тыс. человек. Выручка за 2019 год составила 981 млн долларов, в 2020 году Diamond Offshore выбрала до остатка кредитную линию на 400 млн долларов. Она пропустила начисление дивидендов держателям долга. 

Diamond Offshore оценила собственные активы в 5,8 млрд долларов, долги – в 2,6 млрд долларов.

Напомним, фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) истекли во вторник с уходом цен на них в отрицательную зону.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.



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