 

В Беларуси выявили более 10 тыс. случаев коронавирусной инфекции

27.04.2020, 1:47, Новости дня

В Беларуси по состоянию на 26 апреля зафиксировано почти 10,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом проинформировал минздрав страны.

“Зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на инфекцию, что составляет 7,1% процента от протестированных. Всего проведено 147 525 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией”, – сказано в сообщении.

По сравнению с данными на 25 апреля умерших стало на 12 больше.

В минздраве отметили, что в Беларуси вылечились от COVID-19 в общей сложности 1695 пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 27 апреля COVID-19 в мире заболели свыше 2,96 млн человек, более 205 тыс. из них скончались, 861 тыс. выздоровели.

В период эпидемии Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, заведений питания и образования. Также в стране нет запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты ВОЗ призывали власть ввести ограничительные меры.

19 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что считает неэффективными строгие карантинные меры, поэтому “в Беларуси решили не менять резко образ жизни”. 20 апреля в стране возобновили занятия в школах. 25 апреля провели республиканский субботник.

Лукашенко также призывал соотечественников не паниковать, вовремя обедать, “водкой травить вирус, но не на работе”, а также ходить в сухую сауну.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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