Власти Саудовской Аравии объявили об отмене смертной казни для несовершеннолетних

27.04.2020, 1:47, Новости дня

В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних. Об этом 26 апреля сообщил председатель комиссии по правам человека Аввад Алавад, ссылаясь на королевский указ.

Как отметил Азавад, за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, которые ранее карались смертной казнью, будет предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок не более 10 лет.

В соответствии с докладом правозащитной организации Amnesty International, в 2019 году в Саудовской Аравии казнили 184 человека (по числу приведенных в исполнение смертных приговоров королевство уступает только Китаю и Ирану), как минимум один из них был казнен за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте.

Как отмечает Reuters, смертная казнь за преступления, совершенные лицами в возрасте до 18 лет, противоречит ратифицированной Саудовской Аравией Конвенции ООН о правах ребенка.