В Бельгии от коронавируса умер бывший узник концлагеря Освенцим

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27.04.2020, 1:47, Новости дня

25 апреля в Брюсселе от коронавирусной инфекции COVID-19 скончался бельгиец еврейского происхождения Анри Кичка, который выжил в гитлеровском концлагере Освенцим. Об этом сообщает ВВС.

Он умер в доме престарелых в возрасте 94 года.

Комментируя смерть Кички, его сын Мишель отметил, что “микроскопический коронавирус” преуспел там, где потерпела поражение вся нацистская армия.

Британская телекомпания, с которой при жизни общался Кичка, рассказала, что в лагерь смерти Освенцим во время Второй мировой войны попали также мать, сестры и тетя, они были там убиты и кремированы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 27 апреля COVID-19 в мире заболели свыше 2,96 млн человек, более 205 тыс. из них скончались, 861 тыс. выздоровели.

В Бельгии коронавирусную инфекцию выявили более чем у 46 тыс. человек, из них 7094 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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