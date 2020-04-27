Онлайн или офлайн: учебный год начнется точно в срок

27.04.2020, 1:45, Новости дня

В российских школах заканчивается учебный год. В режиме онлайн. В помощь желающим учиться — новый проект президентской платформы "Россия — страна возможностей" Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена". Конкурс поможет каждому подростку раскрыть свои способности. 300 победителей получат денежные призы в размере 1 миллиона рублей на дальнейшее обучение.

Прием заявок стартовал месяц назад. Заявились уже более 100 тысяч школьников. Пока ребята проходят предварительные тесты. С 27 апреля в рамках конкурса стартует новая тематическая неделя "Создавай будущее", которую откроет глава Сбербанка Герман Греф.

А в российских вузах подошла к концу уже шестая неделя обучения в режиме онлайн. Серьезный вызов и для студентов, и для преподавателей.

Сеченовский университет. Сразу после семинара по роботическй урологии пришла новость: студенты старших курсов направляются на практику в инфекционные стационары из-за пандемии.

Вузы уже пять недель отучились онлайн. Год закончат все, но только после прохождения учебного плана. По срокам возможен сдвиг на одну-две недели.

"По нашим оценкам, существенного сдвига не будет. Если потребуется, то и итоговую аттестацию, и защиту дипломов, и сдачу выпускных экзаменов также организуют онлайн", — сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Московский университет чувствует себя в электронной среде на "отлично". Готовятся к первому виртуальному выпуску 10 000 человек.

"Каждый отвечающий на другом конце связи был идентифицирован, вытащил билет путем программы определенной и отвечал либо устно, если мы видим, хорошо слышим, либо он пишет и отсылает нам ответы, мы задаем вопросы", — пояснил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий.

А впереди уже задача посложнее — вступительная кампания. Традиционно МГУ проводит очные туры олимпиад, а также собственный экзамен. В этом году он тоже пройдет дистанционно. И преподавателей уже предупредили: летние отпуска отменяются. Вступительная интернет-кампания растянется на август.

Пустые аудитории похожи на музей и, конечно, уже соскучились по студентам и преподавателями. Сколько еще продлится самоизоляция, непонятно, поэтому вузы повсеместно готовятся к удаленной сдаче выпускных экзаменов, и, возможно, приемная компания тоже пройдет дистанционно.

Это называется "проктеринг". Собственные алгоритмы оценки доверия и системы распознавания лиц для подтверждения результатов онлайн-экзаменов теперь уже есть практически у всех наших вузов. Разработка Уральского университета — можно работать в браузере и без специального программного обеспечения.

Поступление в вузы начнется 20 июня, а закончится для некоторых абитуриентов только в конце августа. Очное общение с приемной комиссией отменяется. Подать документы можно тремя способами: через портал госуслуг, в МФЦ или личном кабинете абитуриента на сайте вуза.

Дальневосточный университет к такой ситуации готов. "Мы принимаем документы через личный кабинет в нашем портале, кроме того, мы запустили в эксплуатацию мобильное приложение", — рассказал Михаил Компанец, директор Департамента по работе с абитуриентами ДВФУ.

Дистанционное бучения стало вынужденным экспериментом, который подталкивает к дальнейшей цифровизации и среднеспециальные учебные заведения.

Техникум в Королеве . Здесь готовят плотников, и поверить, что это обычный класс, сложно. Даже рубанки здесь эдакие — литые, чугунные. Еще пилы, шлифованные машины, а судя по тому, какие работы выполняют ребята, они -уже профессионалы штучные.

По мировым стандартам WorldSkills здесь готовят десятки технических специалистов для Роскосмоса, авиа- и машиностроения. Прямая трансляция занятия в лаборатории "Сварочные технологии". По ту сторону экрана — студенты. Осваивают пока только теорию в общежитии, практические занятия начнутся после снятия режима самоизоляции.

Преподаватели, как врачи, оказались на передовой: онлайн-лекции, семинары, лабораторные, зачеты, экзамены, родительские чаты. В МГИМО в онлайне даже научно-исследовательская деятельность. Главной сложностью знаменитого МГИМО для удаленного обучения стало создание технических условий преподавания всех 53 языков.

"Конечно, тяжелая работа и большое напряжение. Не только на глаза. И они с этой работой замечательно справляются. Хочу пожелать всем пожелать сил и пройти через это испытание достойно", — подчеркнул Анатолий Торкунов, академик РАН, ректор МГИМО.

Педагогам сегодня очень сложно, ведь они должны переложить содержание занятий на новый формат и сохранить высокое качество. Студенты своих наставников поддерживают. Посещаемость у дистанционного обучения выше.

Как выдавать дипломы и проводить ли выпускные, каждый вуз будет решать самостоятельно. Что же касается начала нового учебного года, то во всех учебных заведениях страны он начнется точно в срок — 1 сентября. А вот онлайн или офлайн, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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"Вести недели"