 

Чемпион мира по шахматам Карлсен потерпел первое поражение на онлайн-супертурнире

27.04.2020, 1:45, Новости дня

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен проиграл голландцу Анишу Гири в матче пятого тура супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Это первое поражение норвежца в соревнованиях.

Соперники провели матч, состоявший из четырех партий. Гири выиграл 2,5:1,5. Это первая победа голландца. В другом матче иранец Алиреза Фируджа со счетом 2,5:1,5 победил француза Максима Вашье-Лаграва.

После пяти туров лидирует Магнус Карлсен, набравший 11 очков. 10 очков у американца Хикару Накамуры. По 8 очков у американца Фабиано Каруаны и китайца Дин Лижэня. Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв набрали по 5 очков. 4 очка у Аниша Гири, 3 набрал Алиреза Фируджа.
 



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