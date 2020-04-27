Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

27.04.2020, 1:45, Новости дня

В 2019 году РФ оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону. На эту пятерку (США, Китай, Индия, РФ и Саудовская Аравия) приходится 62% общего объема военных затрат в мире.

В понедельник был опубликован доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что в прошлом году военные расходы РФ возросли на 4,5% и были равны 65,1 млрд долларов или 3,9% ВВП. Увеличились расходы на обеспечение деятельности армии, национальной гвардии, на социальную поддержку служащих и их семей.

Совокупные военные расходы стран мира составили в прошлом году 2,2% глобального ВВП. Эксперты прослеживают их рост за последнее десятилетие.

Расходы США на военные нужды увеличились на 5,3% и достигли 732 млрд долларов. Китай потратил на военные нужды 261 млрд, Индия — 71,1 млрд.

В Европе по росту военных расходов первенство принадлежит Германии (49,3 млрд долларов; рост на 10%).

Совокупные расходы 11 государств Ближнего Востока в прошлом году пережили падение на 7,5% и равнялись 147 млрд долларов.

В Южной Америке объем военных расходов в 2019 оставался неизменным — 52,8 млрд долларов, из которых 51% пришелся на Бразилию.

В Африке совокупные военные расходы увеличились на 1,5% и равнялись 41,2 млрд долларов.