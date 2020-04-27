Коронавирус: Количество новых случаев резко сократилось

27.04.2020, 1:35, Разное

За предыдущие сутки в Китае было зарегистрировано 394 новых случая болезни, общее количество инфицированных в стране – 74576. Число смертей за день – 114, всего за время вспышки инфекции – 2118.

Резкое сокращение числа новых инфицированных связано с тем, что китайские власти снова изменили алгоритм подсчета. Новые критерии исключают пациентов из провинции Хубэй (центра вспышки), которым диагноз был поставлен клиническими методами, включая компьютерную томографию, сообщает New York Times. Диагноз COVID-19 им будут ставить только по результатам обнаружения РНК вируса.

Всего в мире за время вспышки новой коронавирусной инфекции были инфицированы 75727 человек, умерли 2128, полностью выздоровели 16446.