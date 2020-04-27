Пресса КНДР сообщила о работе Ким Чен Ына с документами
27.04.2020, 1:08, Новости дня
Северокорейский лидер Ким Чен Ын работает с документами, сообщили СМИ КНДР.
Как пишет «Нодон синмун», Ким Чен Ын направил благодарность строителям прибрежного туристического района Вонсан-Кальма, передает ТАСС.
В субботу несколько мировых СМИ заявили о смерти Ким Чен Ына. Другие издания сообщали о серьезных проблемах со здоровьем у лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркнули, что эта информация является ложной и злонамеренной.
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