ООН: Последствия аварии на Чернобыльской АЭС ощущаются до сих пор

27.04.2020, 1:00, Новости дня

Через 30 с лишним лет после взрыва и пожара на Чернобыльской АЭС в Украине серьезные долговременные последствия аварии по-прежнему ощущаются, отмечает ООН.

26 апреля ООН отмечает Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. В этот день 34 года назад произошла авария с выбросом радиоактивного облака, которое накрыло огромные территории Беларуси, Украины и России.

Годовщина отмечается после недавних пожаров в 30-километровой зоне отчуждения вокруг АЭС, вызвавших опасения по поводу возможного выброса радиоактивных частиц в воздух.

В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, объявившую 26 апреля днем воспоминания о последствиях аварии. В ее заявлении говорится, что, несмотря на достигнутый прогресс, «в пострадавшем регионе еще предстоит проделать большую работу».

ООН заявила, что завершение строительства защитной структуры над реактором, наиболее сильно поврежденным в результате аварии, было важной вехой, пройденной в 2019 году.

В заявлении отмечается, что 45 стран-доноров выделили на этот проект более 2 миллиардов долларов через фонды, управляемые Европейским банком реконструкции и развития. С точки зрения международного сотрудничества речь идет об одном из самых масштабных проектов в области ядерной безопасности, отмечают в ООН.

Участие ООН в усилиях по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС началось с резолюции, принятой в 1990 году. Учреждения ООН продолжают тесно сотрудничать с правительствами Беларуси, России и Украины для оказания помощи в развитии местных сообществ, пострадавших от аварии.

В заявлении ООН по случаю Дня памяти о чернобыльской катастрофе не упоминается о пожарах в зоне отчуждения. Самый большой очаг возгорания был потушен на прошлой неделе. Небольшие пожары продолжаются, сообщили власти 24 апреля.

Видео с клубами дыма, поднимающимися на фоне обгоревшего ландшафта, встревожило экологов, которые заявили, что горение зараженных деревьев и другой растительности может привести к распространению радиоактивных частиц.

МАГАТЭ заявило 24 апреля, что повышение уровня радиации в стране было очень незначительным и не представляет угрозы здоровью человека.

Базирующаяся в Вене надзорная организация ООН заявила, что в своих оценках она полагается на данные, предоставленные Украиной.

Имел место «небольшой рост радиации», заявило МАГАТЭ, отметив, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины установила, что концентрация радиоактивных материалов в воздухе остается в пределах норм радиационной безопасности.