Трамп и Макрон обсудили усилия по борьбе пандемией

27.04.2020, 1:00, Новости дня

Президент США Дональд Трамп побеседовал в воскресенье по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Белый дом.

Как отмечается в сообщении, президенты США и Франции обсудили позитивные процессы в ходе борьбы с пандемией коронавируса и прогресс на пути открытия экономик мира вновь.

Собеседники выразили надежду на скорое проведение совещания стран-постоянных членов Совбеза ООН, с тем, чтобы обсудить усилия ООН по борьбе с пандемией.

Президент США и президент Франции согласились друг с другом в вопросе о необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, в ходе беседы был обсужден ряд региональных проблем, а также вопросы двусторонних отношений.