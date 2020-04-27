 

Дочь шокировала Ефремова татуировкой на лице

27.04.2020, 0:50, Разное

56-летний популярный актер театра и кино Михаил Ефремов не пользуется соцсетями, поэтому любопытные новости из жизни его дочери Анны-Марии он узнал от журналистов. Оказалось, 19-летняя девушка сделала себе тату прямо на лице, при этом выбрав весьма специфическое изображение – череп с перекрещенными костями.

Шокированный отец тут же позвонил дочери, чтобы разобраться, зачем она сотворила такое со своей внешностью. Но молодая девушка поспешила успокоить огорченного родителя. Выяснилось, что дочь Ефремова просто баловалась с переводными тату и ничего серьезного в своей внешности пока менять не намерена. Анна-Мария даже записала отдельное сториз на своей страничке в Инстаграм, в котором объяснила подписчикам, что на ее лице обычная детская “переводилка”, которая уже начала смываться.

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Публикация от Анна Мария Ефремова (@amefremova) 29 Авг 2019 в 8:46 PDT

Напомним, Анна-Мария родилась в браке Михаила с киноактрисой Ксенией Качалиной. Звездный союз просуществовал всего четыре года, после чего Качалина долгое время жила на Гоа в Индии. Анна-Мария не поддерживает отношения с матерью, так как у бывшей жены Ефремова серьезные проблемы с алкоголем. К слову, Михаила Ефремова тоже нередко обвиняют в пристрастии к зеленому змию.



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