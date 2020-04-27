 

Эпидемия коронавируса в России может продлиться до середины июня – академик

27.04.2020, 0:35, Новости дня

Распространение коронавирусной инфекции в России может завершиться в середине июня. Как сообщает РБК, об этом заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.

Он отметил, что у коронавирусных инфекций есть “определенный цикл”. По словам Чучалина, предыдущие вспышки болезней, вызванных коронавирусами (тяжелый острый респираторный синдром SARS и ближневосточный респираторный синдром MERS), длились около трех с половиной месяцев.

Академик предполагает, что эпидемия COVID-19 в РФ будет развиваться по такому же сценарию. “Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет”, — сказал Чучалин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 26 апреля коронавирусной инфекцией заразились 2,91 млн человек, из них 203 тыс. умерли, 828 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на 26 апреля, в России коронавирусом заразились 80,9 тыс. человек, 747 скончались, 6,7 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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