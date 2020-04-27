В Сербии введут комендантский час на майские праздники
27.04.2020, 0:35, Новости дня
В Сербии в связи с угрозой распространения коронавируса будет введен комендантский час на время майских праздников. Об этом сообщается на сайте сербского правительства.
Указ о введении чрезвычайного положения направлен на утверждение в парламент.
В соответствии с сообщением правительства комендантский час будет действовать с 30 апреля по 4 мая. Гражданам старше 65 лет можно будет выходить на улицу с 18.00 до 1.00 не дальше, чем на 600 м от дома; магазины для пожилых граждан будут открыты 30 апреля с 16.00 до 19.00.
Другим гражданам из дома будет запрещено выходить с 18.00 до 5.00. Все поездки внутри страны будут запрещены на весь период действия комендантского часа.
По данным Radio Slobodna Evropa, с начала пандемии в Сербии заразилось в общей сложности 8042 человека, 156 умерли.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет