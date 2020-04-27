 

В Сербии введут комендантский час на майские праздники

27.04.2020, 0:35, Новости дня

В Сербии в связи с угрозой распространения коронавируса будет введен комендантский час на время майских праздников. Об этом сообщается на сайте сербского правительства.

Указ о введении чрезвычайного положения направлен на утверждение в парламент.

В соответствии с сообщением правительства комендантский час будет действовать с 30 апреля по 4 мая. Гражданам старше 65 лет можно будет выходить на улицу с 18.00 до 1.00 не дальше, чем на 600 м от дома; магазины для пожилых граждан будут открыты 30 апреля с 16.00 до 19.00.

Другим гражданам из дома будет запрещено выходить с 18.00 до 5.00. Все поездки внутри страны будут запрещены на весь период действия комендантского часа.

По данным Radio Slobodna Evropa, с начала пандемии в Сербии заразилось в общей сложности 8042 человека, 156 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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