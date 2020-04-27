В одном из районов Тернопольской области могут ввести чрезвычайное положение

27.04.2020, 0:35, Новости дня

В Кременецком районе Тернопольской области могут ввести чрезвычайное положение. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич по результатам заседания районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

“Кроме дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Почаев и Кременецкого района, учитывая критический рост заболеваемости COVID-19 и противодействиt распространению эпидемии коронавируса, решили обратиться к высшим эшелонам власти с просьбой о введении чрезвычайного положения на территории Кременецкого района”, – написал Онишкевич днем.

Через некоторое время он отредактировал сообщение, убрав из него упоминание о режиме ЧП. В новом сообщении говорилось, что районные власти будут просить “об усилении действующих карантинных мер”.

Щойно завершилось позачергове засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при… Posted by Вячеслав Онишкевич on Pühapäev, 26. aprill 2020

С 20 апреля Почаев, где находится одна из трех лавр УПЦ МП, закрыт на карантин. С 21 апреля на карантин закрыта и Почевская лавра.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта. В Украине к 26 апреля заразились 8617 человек, из них 209 умерли, 840 выздоровели.

В Тернопольской области на данный момент подтверждено 607 случаев заражения коронавирусом, около 100 из них приходится на Кременецкий район.