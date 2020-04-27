От новой инфекции страдают и животные

27.04.2020, 0:31, Новости дня

В США коронавирус добрался и до животных. В зоопарке Нью-Йорка COVID-19 выявили у пяти тигров и трех львов. Регистрируются случаи у домашних кошек, заразившихся от хозяев. Хорошая новость в том, что обратных случаев заражения — перехода коронавируса от кошек к человеку — пока не выявлено.

А вот кому сейчас по-настоящему худо, так это животным в многочисленных российских частных зоопарках, фермах, дельфинариях, передвижных цирках и прочих зверинцах. С началом периода самоизоляции, когда в РФ прекратили работу все развлекательные учреждения, животные перестали "зарабатывать" на себя. Посетителей нет — прибыли тоже, а значит, и еда для трудяг-питомцев — проблема. А ведь многие из них весьма прожорливы и обходятся хозяевам недешево. Помогают неравнодушные люди. Кто чем может. Кто — деньгами, кто — едой. Как звери переживают изоляцию?

Считается, что COVID-19 не передается животным. Но сейчас они страдают не меньше людей. Это на велосипеде медведя легко научить кататься, а приучить его к пустой миске точно не получится.

Владельцы передвижных цирков и зверинцев в панике. Из-за отмены представлений пришлось увольнять персонал, а животные и вовсе оказались на грани голодной смерти. Кормить нечем.

"Машину продал, все золото, что жене дарил много лет, ушло. Это же мои дети. Как я могу их оставить голодными?" – говорит дрессировщик Андрей Мацыгин.

Въезды в города закрыты: некоторые зверинцы не могут приехать, другие — уехать, у кого-то фуры с голосящими животными застряли прямо по дороге.

"Мы начали продавать имущество цирка. Разобрали холодильник, будем сдавать это все на металл", — сказал Сергей Хитров, директор цирка-шапито "Гранд Виктория".

Передвижные цирки-шапито и зверинцы — это пережиток даже не прошлого, а позапрошлого века. Везде, за редким исключением, — грязь, антисанитария. Верблюды, лежащие в лужах собственной мочи, медведи, умирающие в экскрементах. Тут не коронавируса надо бояться, а чумы и сибирской язвы. Плюс ко всему постоянно покусанные зрители, скандалы с избитыми, брошенными и постоянно голодными зверями.

"Я гуляла 26 марта последний раз перед закрытием парка со своими собаками и услышала рев медведя, который просто мне сердце разрывал. Там очень плохие условия, не знаю, на что животных содержат", — отметила Милена Бакулина, жительница Нижнего Новгорода.

Директор закрытого парка в Нижнем Новгороде пускать прессу, чтобы проверить рацион медведя, отказывается наотрез. Территория зоопарка напоминает свалку: между кучами мусора стоят вольеры, ходит озлобленный охранник.

Бурый мишка, на удивление, оказался намного спокойнее и приветливее сторожа, даже рычать не стал. Сотрудники зоопарка уверяют: это потому, что сытый. Дефекты шкуры отнесли к весенней линьке. За последние дни после скандала, который выплеснулся на страницы прессы и просторы Интернета, руководство сумело накормить всех питомцев.

"Бывают какие-то шарашкины конторы, работают "Рога и копыта". Но не надо забывать о том, какие бы они ни были, животные у них могут пострадать, потому что животные везде одинаковые", — подчеркнул Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого московского цирка.

Братья Запашные возглавляют государственный цирк на Проспекте Вернадского. Сейчас просчитывают все варианты, сколько можно продержатся без представлений. Хотя и надеются, что их точно не бросят.

Другое дело — частные цирки с их не совсем прозрачной бухгалтерией.

"Это как Карабас-Барабас. Использовать ситуацию, чтобы создать видимость для своих работников в том числе. Никто же не знает, сколько у него действительно запас денег. И он скажет: извините, ребята, ситуация общемировая известна, в новостях почитайте, послушайте, денег нет, но вы держитесь", — сказал Аскольд Запашный.

В скандально известном крымском парке "Тайган" — прибавление. На зло карантину родились тигрята. Частный парк славился возможностью пообниматься и пофотографироваться со львами. После нападения царя зверей на одну из посетительниц на "Тайган" завели уголовное дело, сам парк до устранений многочисленных нарушений закрыли, владельца парка Олега Зубкова отправили под арест. Он недавно вышел из следственного изолятора, обещал недостатки устранить, а тут — карантин. В общем, одни убытки.

"В день уходит более 3 тонн различных кормов, в том числе мяса. Это, конечно, головная боль для дирекции", — признался Зубков.

На пару месяцев кормов хватит. Были резервы и поддержка спонсоров. Есть и крайние меры.

"Часть животных — менее ценных — будет съедена животными более ценными. Это общемировая, к сожалению, практика. Всегда, когда начинаются какие-то проблемы большие, мы должны выбирать между ценными и неценными", — сказал Олег Зубков.

Он ссылается на практику европейских зоопарков. Впрочем, его самого не раз обвиняли в том, что он безо всяких пандемий живьем скармливает "неценных" животных более ценным. Так из зоопарка бесследно исчезла целая коллекция породистых свиней.

"Произведено скармливание хищным животным в качестве живого корма. Мы — частное предприятие, все животные являются моей частной собственностью. С размножаемостью свиней у нас все в порядке. Их достаточно много, никакой ценности балансовой для нас они не составляют, поэтому скормили без остатка", — сообщил Зубков.

К неценным животным помимо свиней Зубков относит еще и бурых медведей. Они — тоже расходный материал в кризисные времена.

"Медведи — это самая малоценная часть моей коллекции. И мне ничего не останется делать, как произвести эвтаназию, если не смогу их содержать", — сказал Зубков.

Тем не менее зоозащитники рады, что сафари-парк остается закрытым. Здесь на огромной территории хищники были предоставлены сами себе: кто их вообще считает?!

"Собирался открыться и выпустить львов, а во время этого выпуска, по сведениям этого владельца, погибают от 5 до 6 львов в год. Открытие из-за коронавируса перенесли. Спасение этих животных, можно так сказать", — считает зоозащитник Николай Вихляев.

Если с самым крупным парком Европы такие проблемы, то что говорить про маленькие зверинцы, контактные зоопарки и пляжных фотографов с обезьянками.

"Сначала их убивают, потом выбрасывают в мусорку — и все. Мелкие животные совершенно не представляют какой-то ценности для этих людей. У нас в прошлом году было такое, что выкинули несколько голов крокодилов, это большой резонанс вызвало. А маленькую шиншиллу кто ее заметит?" – сказал Николай Вихляев.

Радикальные защитники животных и вовсе предлагают воспользоваться пандемией как поводом, вскрывшим очередной гнойник нашего общества: запретить передвижные зоопарки и закрыть цирки с животными, как это сделано уже в 50 странах.

"Мы буквально засыпаны жалобами, плюс мы знаем ситуацию по другим странам. Те люди, которые, я откровенно говорю, паразитировали на других видах, зарабатывая деньги путем эксплуатации различных животных в разных сферах, они просто сейчас либо побросали их, либо продолжают держать и клянчить деньги", — подчеркнула Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных "Вита".

Юрий Куклачев, народный артист РСФСР, дрессировщик кошек, — на самоизоляции на даче с двадцатью самыми любимыми питомцами. Репетирует здесь же, пока театр на карантине. Сейчас знаменитый клоун и дрессировщик кошек сильно переживает о том, что домашних питомцев обвиняют в распространении коронавируса.

"Такая глупость! И люди поверили и стали выбрасывать своих кошек и собак на улицу. Я в Интернете сказал: "Товарищи, не верьте этим слухам! У собак и кошек свои болезни!" – призывает Куклачев.

Театр кошек Куклачева два раза переживал финансовые кризисы в 90-е. Сначала деньги обесценились, потом они "зависли" в каком-то банке.

"Я вышел к зрителям и говорю: вы знаете, друзья, сегодня нечем кошек кормить, не на что. И люди сказали: куда деньги складывать? И прямо на сцену принесли кучу денег". – вспоминает дрессировщик.

Куклачев решил судьбу кошек больше не испытывать и театр передать на баланс столичной мэрии, ведь все проблемы частных зоопарков и цирков в итоге все равно станут головной болью государства.

"Сегодня мы закроем частные зоопарки. Куда девать животных? Их выбросят на улицу. Это что? Это лошадь на улице, верблюды на улице. Куда? Понимаете, нельзя. Если вы хотите закрыть, нужно тогда где-то животных определить. Так не бывает, что все, мы вас закрыли. Как закрыли? А куда медведей девать?" – рассуждает Юрий Куклачев.

В подмосковном Павловском Посаде жители как раз стали жаловаться на застрявший два месяца назад в городе шапито. Писали, что голодные медведи разбежались по округе.

Депутаты лично пересчитали всех медведей. Оказались не только все на месте, но еще и на усиленном питании: овощи, фрукты, даже пирожные и торты на десерт. Это местные предприниматели помогают с кондитерским неликвидом. На самом деле владельцы цирка признаются, что проблемы, как и у всех. Перед самым карантином основательно вложились в оборудование, купили новый шатер.

Оплатили рекламу, продали все билеты. Ни одного представления дать не успели, но говорят, что два месяца протянут. Городские власти даже освободили шапито от аренды. Большего просить не хотят.

"У нас в цирке в блокаду Ленинграда всех выкормили. Грядки сажали, сами не ели, приносили, но животные никогда не голодали", — рассказал дрессировщик Геннадий Пикулин.

Животных во многих российских городах спасают местные жители. В Павловском Посаде зрители не стали возвращать билеты. В Тамбове и Ангарске сердобольные пенсионеры отдавали последние деньги. Мамы с детьми везли продукты.

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"Вести недели"