Футболка Марадоны поможет борьбе с коронавирусом

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27.04.2020, 0:31, Новости дня

Бывший защитник сборной Италии Чиро Феррара продал на аукционе футболку, знаменитого аргентинца Диего Марадоны. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Феррара и Марадона играли вместе в "Наполи" во второй половине восьмидесятых. После одного из сезонов Диего подарил свою футболку с автографом. Именно она была выставлена на аукцион.

Футболка Марадоны была продана за 55 тысяч евро. Эти средства пойдут на борьбу с коронавирусом. Сам Диего Марадона одобрил поступок бывшего одноклубника.



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