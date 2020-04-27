 

За лающую ночью собаку можно будет заработать штраф

27.04.2020, 0:31, Новости дня

Пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что по итогам общественного обсуждения проекта нового Кодекса об административных правонарушениях будет расширена ответственность за нарушение тишины ночью.

Теперь будет прописана ответственность даже за неисправную автомобильную сигнализацию и лающую собаку, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов.

Часть 6 статьи 14.1 дополнена ответственностью за бездействие как административное правонарушение, передает ТАСС. Это позволит привлекать к ответственности тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины. К такому нарушению можно будет отнести, например, оставление на длительный период в квартире собаку, которая может беспокоить соседей постоянным лаем или воем.

Также Минюст принял окончательное решение оставить в новом КоАП действующие размеры штрафов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / В США за сутки коронавирус подтвердили более чем у 30 тыс. пациентов, скончались почти 1,3 тыс. человек

08.04 / Адвокат заявил, что судья перепутал статьи в приговоре экс-главе столичного ГСУ СК

05.04 / Гузеева пожаловалась на «уродов» в Instagram и пожелала им «самоубиться»

01.04 / США выделят Украине 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

30.03 / Аспирин оказался неэффективным в профилактике слабоумия

04.04 / Голикова заявила о дополнительных премиях врачам за работу в условиях угрозы COVID-19

05.04 / Пропавших членов семьи Кеннеди объявили погибшими

26.03 / Мнения: Из-за вируса миру сейчас не до Украины

23.04 / Генпрокурор США не исключает судебные иски против штатов, ограничивших свободы граждан из-за коронавируса

02.04 / Ученые разработали новый способ измерения уровня сахара у диабетиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска