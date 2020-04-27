За лающую ночью собаку можно будет заработать штраф

27.04.2020, 0:31, Новости дня

Пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что по итогам общественного обсуждения проекта нового Кодекса об административных правонарушениях будет расширена ответственность за нарушение тишины ночью.

Теперь будет прописана ответственность даже за неисправную автомобильную сигнализацию и лающую собаку, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов.

Часть 6 статьи 14.1 дополнена ответственностью за бездействие как административное правонарушение, передает ТАСС. Это позволит привлекать к ответственности тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины. К такому нарушению можно будет отнести, например, оставление на длительный период в квартире собаку, которая может беспокоить соседей постоянным лаем или воем.

Также Минюст принял окончательное решение оставить в новом КоАП действующие размеры штрафов.